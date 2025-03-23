الامارات | ناد بلغاري يقف دقيقة صمت حداداً على لاعبه الحَيْ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اعتذر نادٍ بلغاري لكرة القدم عن الوقوف دقيقة صمت حدادًا على لاعب سابق اعتقدوا أنه ميت قبل أن يتبين أنه لا يزال على قيد الحياة.

وأقام نادي أردا كارجلي، الواقع في بلدة كارجلي جنوب بلغاريا، والذي يلعب في الدوري البلغاري الممتاز، دقيقة صمت حدادًا على بيتكو غانتشيف قبل مباراة الأحد ضد ليفسكي صوفيا. وحينها اصطف لاعبو الفريقين قرب دائرة منتصف الملعب قبل انطلاق المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، وأحنيا رؤوسهما حدادًا على غانتشيف.

وحسب "سكاي نيوز" وقبل انتهاء المباراة، نشر نادي أردا على صفحته على "فيسبوك" خبرًا يفيد بتلقيه معلومات خاطئة حول وفاة غانتشيف.

وقال النادي: "تتقدم إدارة نادي أردا باعتذارها الشديد للاعب أردا السابق، بيتكو غانتشيف، ولعائلته بعد تلقي النادي معلومات خاطئة حول وفاته." وأضاف البيان "نتمنى لبيتكو غانتشيف دوام الصحة والعافية، وأن ينعم بالنجاح مع أردا".