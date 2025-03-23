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الامارات | أطياف رمضان في دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطياف رمضان تزيّن مسجد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، وتغمر واجهته الخارجية ومآذنه بتشكيلات من الأضواء الملوّنة، وتحيله إلى تحفة متوهجة خلال الشهر المبارك، لتمنح مرتادي المسجد، وكذلك للضيوف العابرين، فرصة التقاط صورة لا تنسى، تذكّر بأجواء رمضان، في مدينة تحرص على الاحتفاء بأيام هذا الشهر ولياليه في كل ركن من أركانها، لتنشر قيم التعايش والتسامح والتآلف، وكذلك السعادة بين الجميع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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