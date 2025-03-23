الامارات | طبيب نفسي: علاج رُهاب الطيران يتوقف على درجته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني بعض الأشخاص خوفاً شديداً من الطيران، لدرجة تمنعهم من السفر بالطائرة، فيما يعرف باسم «رُهاب الطيران».

وعن كيفية مواجهة هذا الرُّهاب، قال اختصاصي الطب النفسي والعلاج النفسي الألماني، الدكتور أودو فورتيلبوير، إن الأمر يتوقف على درجة الرهاب، موضحاً أن الخوف البسيط تمكن مواجهته من خلال الكتب الصوتية الخاصة أو المدونات الصوتية أو التطبيقات، التي تساعد على السيطرة على المشاعر المضطربة.

وأضاف أنه يمكن مواجهة الخوف المتوسط من الطيران من خلال الندوات، التي تناقش موضوع الخوف من الطيران؛ إذ يتم تقديم معلومات حول الخوف، والمستوى العالي من الأمان بشكل موضوعي أثناء الطيران، إضافة إلى استراتيجيات التهدئة وتمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء.

أما الخوف الشديد أو الرُّهاب فتمكن مواجهته بوساطة العلاج النفسي، مثل العلاج السلوكي المعرفي الذي يساعد المريض على تطوير استراتيجية للتغلب على مخاوفه، من خلال التعرف إلى أصل الخوف ومنبعه ووظيفته وكيفية التعامل معه، كي لا يشكل قيوداً حياتية.

وأشار الدكتور فورتيلبوير إلى أن العلاج السلوكي المعرفي يلجأ إلى طريقة العلاج بالمواجهة؛ إذ ينصب التركيز هنا على مواجهة الوضع المثير للقلق، ويحدث هذا عادة خطوة بخطوة، بدءاً من الأفكار المثيرة للخوف، إلى الصور والأماكن أو المواقف المرتبطة بالطيران.

وفي الوقت الحاضر، يستفيد العلاج السلوكي المعرفي من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة رهاب الطيران؛ إذ تقدم نظارات الواقع الافتراضي والبرامج الخاصة للمرضى الفرصة لتجربة مواقف طيران واقعية في واقع تم إنشاؤه بوساطة الكمبيوتر، بدءاً من عمليات التفتيش الأمنية إلى الصعود إلى الطائرة والإقلاع والهبوط.

وتتجاوز أنظمة الواقع الافتراضي الحديثة المحاكاة البصرية البحتة؛ إذ يمكن للعناصر الاهتزازية في القفازات أو السترات أو المقاعد محاكاة حركات الطائرة.

وتشير الدراسات إلى أن العلاج بالمواجهة المعتمد على الواقع الافتراضي يمكن أن يساعد على علاج رهاب الطيران.

. نظارات الواقع الافتراضي والبرامج الخاصة تقدم للمرضى الفرصة لتجربة مواقف طيران واقعية.