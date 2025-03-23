الامارات | أمل جديد لمصابي الشلل.. تقنية تعيد الحركة في أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق من الباحثين الصينيين في إعادة الأمل لمرضى الشلل عبر تقنية مبتكرة مكّنت أربعة أشخاص مصابين بشلل نصفي من استعادة القدرة على المشي خلال أسابيع قليلة.

وأحدثت التجربة، التي أجراها فريق من جامعة فودان في شنغهاي، تقدماً غير مسبوق في علاج إصابات النخاع الشوكي؛ إذ اعتمدت على زرع شرائح أقطاب كهربائية دقيقة في كل من الدماغ والحبل الشوكي، ما أدى إلى استعادة المسارات العصبية المفقودة نتيجة الإصابة.

وتشمل التقنية المطوّرة زرع شريحتين كهربائيتين صغيرتين جداً، لا يتجاوز قطر كل منهما مليمتراً واحداً، في الجزء المسؤول عن الحركة داخل الدماغ، الذي يعرف بالقشرة الحركية، تعملان بمثابة وسيط عصبي، إذ تلتقطان الإشارات الكهربائية التي يرسلها الدماغ عندما يحاول المريض تحريك أطرافه.

وبعد التقاط الإشارات، تقوم الشرائح بفك شيفرتها وتحليلها، ثم ترسل نبضات كهربائية دقيقة إلى الأعصاب المتصلة بالحبل الشوكي، والتي كانت قد تعطلت بسبب الإصابة؛ بحيث يعيد هذا التحفيز تشغيل المسارات العصبية المفقودة، ما يسمح للدماغ باستعادة السيطرة على العضلات المشلولة. وعلى عكس التقنيات التقليدية، التي تعتمد على أجهزة كمبيوتر خارجية للتحكم بالحركة، تحفز هذه الطريقة الأعصاب مباشرة، ما يساعد على إعادة تشكيل الجهاز العصبي، ويقلل الحاجة إلى أجهزة مساعدة دائمة.

وفي غضون 24 ساعة فقط من العملية، تمكّن المرضى من تحريك أرجلهم، وبعد أسبوعين، استطاعوا المشي بشكل مستقل.