مكياجك في يوم الأم بأنامل فادي قطايا.. خطوات تفصيلية للحصول على إطلالة ساحرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 08:53 صباحاً - يوم الأم هو مناسبة خاصة؛ تستحق فيها كل أم أن تتألق بجمالها ورونقها، وهذا العام يمكنكِ اعتماد مكياج أنيق بأسلوب عصري؛ يبرز ملامحكِ بأسلوب ناعم وراقٍ. إذ إن خبير المكياج اللبناني فادي قطايا يقدم لكِ طريقتين مختلفتين لتطبيق مكياج يليق بهذه المناسبة المميزة، تجمعان بين الأنوثة والفخامة. حيث نستعرض لكِ في التالي خطوات تفصيلية لتطبيق مكياج يوم الأم بأسلوب فادي قطايا، يتسم المكياج الأول بالنعومة والرقي مع لمسات أنيقة تعزز جمال المرأة بطريقة طبيعية وساحرة، أما الثاني فيتميز بالقوة والجرأة. فسواء كنتِ تبحثين عن إطلالة كلاسيكية ناعمة أو مكياج أكثر جرأة وجاذبية، ستجدين كل ما تحتاجينه من خطوات؛ للحصول على مكياج مثالي لهذه المناسبة الخاصة.

طريقة تطبيق مكياج ناعم بلمسات مشرقة

مكياج ناعم بلمسات دافئة من فادي قطايا



يقدم لكِ فادي قطايا طريقة تطبيق مكياج ناعم بلمسات مشرقة يرتكز على إبراز جمالك الطبيعي، وإضفاء نغمات دافئة على ملامح وجهك.

تحضير البشرة: ابدئي بتنظيف وترطيب البشرة جيداً، ثم ضعي البرايمر المناسب لنوع بشرتك لضمان ثبات المكياج. توحيد اللون: طبّقي كريم الأساس بتركيبة خفيفة ومتوسطة التغطية؛ للحصول على مظهر طبيعي ومضيء. الكونسيلر: استخدمي الكونسيلر لإضاءة منطقة تحت العين وإخفاء أي شوائب. العيون: طبّقي ظلال العيون بلون برونزي دافئ على الجفن المتحرك، وأضيفي لمسة من الظلال البنية الفاتحة عند كسرة العين لمزيد من العمق. حددي العين بالكحل الأسود بطريقة ناعمة على خط الرموش العلوية والسفلية، ثم استخدمي الماسكرا لإعطاء كثافة وطول للرموش. الحواجب: قومي بتمشيط الحاجبيْن وتعبئتهما بلون طبيعي قريب من لون شعرك. الخدود: ضعي لمسات من البلاشر الوردي الناعم على الخدّيْن، وأضيفي القليل من الهايلايتر على أعلى الوجنتين. الشفاه: اختاري لوناً نيود دافئاً يعزز من الإطلالة الطبيعية للوجه.

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طريقة تطبيق مكياج قوي وجذاب

مكياج عيون مسحوب بالأيلاينر بأنامل فادي قطايا



إن كنتِ من محبات رسمات الأيلاينر الأسود البارزة، يمكنكِ التألق في يوم الأم بمكياج عيون مسحوب بالأيلاينر يناسب الأم العصرية التي تحب الجرأة والقوة في مكياجها، ويجعل العينين أكثر اتساعاً وجمالاً. إليكِ طريقة تطبيقه بالخطوات:

البشرة: حضّري بشرتك بنفس الطريقة في المكياج الأول، ثم وزعي كريم الأساس بطريقة متساوية، على أن يكون بتغطية متوسطة.

العيون: طبقي ظلال عيون بدرجات ترابية دافئة على كامل الجفن، ثم استخدمي الأيلاينر الأسود؛ لرسم خط دراماتيكي يمتد خارج العين بأسلوب مجنح. بعدها، حددي خط الرموش السفلي بالكحل الأسود وادمجيه بخفة لإضفاء لمسة سموكي ناعمة. كثفي الرموش بالماسكرا، أو استخدمي الرموش المستعارة للحصول على تأثير جذاب.

الخدود: اختاري بلاشر بدرجة مشمشية طبيعية.

الشفاه: طبّقي أحمر شفاه بلون نيود مطفي؛ لإبراز توازن الإطلالة بين العينين والشفاه.

نصائح جمالية من فادي قطايا للأم في يومها المميز