الامارات | مغني الراب ستورمزي يحصل على «دكتوراه فخرية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيحصل مغني الراب البريطاني ستورمزي على شهادة فخرية من جامعة كامبريدج البريطانية، التي منح فيها منحاً دراسية لطلاب من أصحاب البشرة السوداء، على ما أعلن هذا الصرح التعليمي المرموق، أمس. وكتبت الجامعة على موقعها الإلكتروني أن المغني، واسمه الحقيقي مايكل أوماري أوو جونيور، «سيحصل على دكتوراه في القانون تقديراً لالتزامه الخيري، وتأثيره في عدد من المجالات، بما في ذلك التعليم والموسيقى والرياضة والأدب». وسيحصل ستورمزي الذي يستمع إلى أعماله 9.5 ملايين شخص شهرياً عبر منصة «سبوتيفاي»، على شهادته الفخرية بعد موافقة «ريدجنت هاوس»، الهيئة الإدارية للجامعة.