الامارات | «ملتقى القرية العالمية».. روح التواصل والتآلف تجمع العائلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، بتقاليد شهر رمضان المبارك الأصيلة من خلال تجربتها الرمضانية الجديدة «ملتقى القرية العالمية» الذي تقدّمه للمرة الأولى في موسمها الـ29، وهو مفهوم صُمّم ليجمع العائلة والأصدقاء معاً ضمن أجواء رمضانية مميّزة.

ويُسهِم «ملتقى القرية العالمية» في تعزيز التواصل والتآلف المجتمعي، ويأتي ضمن سلسلة التجارب والفعاليات التي أطلقَتها الوجهة تحت شعار «عالم الروائع الرمضانية»، كما يندرج كجزءٍ من حملة «#رمضان_في_دبي» التي تُنظّم خلال الشهر الفضيل على مستوى الإمارة، ويتماشى مع مبادرة «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

ويوفّر«ملتقى القرية العالمية» جلسات خارجية مجّانية تُضفي طابعاً خاصاً على ليالي رمضان، حيث يتيح للضيوف فرصة مثالية لترتيب الجمعات العائلية ولقاء الأصدقاء وتبادل الأحاديث ومشاركتهم الوجبات الشهية، كما يمكنهم استعادة أجمل الذكريات خلال هذا الوقت المميّز من العام من خلال الاستمتاع بالألعاب الشعبية الجماعية التي يقدّمها عند الطّلب.

ويمثّل «ملتقى القرية العالمية» مزيجاً متناغماً يجمع بين الرّاحة والأصالة، إذ يُعد أكثر من مجرّد منطقة جلوس خارجية ويقع في قلب القرية العالمية بين المسرح الرئيس وبحيرة التنين، ويتميّز بوسائده الأرضية المريحة، وطاولاته المنخفضة، وأضواء الزينة التي تعلوه لتضفي أجواء حيوية، ويوفّر «ملتقى القرية العالمية» أيضاً إطلالة بانورامية ساحرة بفضل الأقواس المزخرفة التي تحيط به، إذ يتيح للضيوف من خلالها مشاهدة عروض الألعاب النارية الرمضانية التي تضيء سماء الوجهة كل يوم جمعة وسبت في الساعة 10 مساءً من ليالي رمضان.

ويمكن للضيوف إحضار الطعام من أكثر من 250 خياراً من خيارات الطعام الموزّعة في الوجهة، وتناولها داخل «ملتقى القرية العالمية» سواءً كانت وجبات الإفطار، أو السحور، أو الوجبات الخفيفة بينهما، وتوجد هذه التشكيلة الواسعة من الخيارات في مطاعم ومقاهي القرية العالمية، وأكشاك الطعام الموجودة في «شارع فييستا»، و«سوق القطارات» و«السوق العائم»، و«شارع السعادة»، وركن «التشات» الهندي، كما يمكنهم تذوق مجموعة من المأكولات الخفيفة المتاحة في عربات الطعام الخاصة بملتقى القرية العالمية، التي تقدّم القهوة العربية وتشكيلة متنوعة من الحلويات لإثراء تجربتهم.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها في ساعات عمل ممدّدة خلال الشهر الفضيل، حيث تفتح أبوابها من الخامسة مساءً وحتى 1:30 بعد منتصف الليل، من الأحد إلى الأربعاء، ومن الخامسة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت، لتقدم لضيوفها ليالي رمضانية غامرة خلال موسمها الــ29 في«عالم أكثر روعة».

قوائم طعام

إلى جانب تجربة ملتقى القرية العالمية، يقدم العديد من المطاعم والمقاهي في مختلف أنحاء القرية العالمية عروض إفطار مميزة، بقوائم طعام تضم مأكولات متنوّعة من مطابخ عديدة حول العالم، تشمل الخيارات مجموعة من المطابخ الشرق أوسطية والتركية، في مطاعم «طاحونة بيروت»، و«نسيم بيروت»، و«الرومانسية»، و«تقسيم التركي»، و«غالطة للمأكولات التركية»، حيث تقدّم كل منها عروض إفطار خاصة مع قوائم طعام تتضمن الشوربات والسلطات والمقبلات والمشاوي والأطباق الرئيسة التقليدية والحلويات، كما يقدم مطعم «نسيم بيروت» قائمة طعام مخصّصة للأطفال لضمان استمتاع الصّغار بتجربة الإفطار.

ويمكن للضيوف التوجه إلى مطعميْ «إنديان شيف» و«الحاج بندو خان» لتذوق قوائم إفطار هندية وباكستانية شهية، فيما يقدم مطعم «البيت البوسني» في القرية العالمية تجربة إفطار بوسنية تقليدية، ولعشاق الأطباق الإيطالية، يمكنهم زيارة مطعميْ «ماما إيطاليا» و«فينسي دولسي كافيه»، بينما يقدّم مطعم «تاكو تاكو» قائمة إفطار بطابع مكسيكي غني بالنكهات، ولا تكتمل ليالي رمضان من دون الاستمتاع بفنجان من القهوة العربية المعطّرة من «كافيه ديفينو»، الذي يُعد المكان المثالي للاسترخاء والتحلية بعد الإفطار.

. جلسات خارجية مزيّنة بالأقواس، ومصمّمة للقاءات العائلة والأصدقاء، مع إمكانية تجربتهم لمجموعة من الألعاب الجماعية.

. 250 خياراً من خيارات الطعام من مطابخ مختلفة من حول العالم.