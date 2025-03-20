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الامارات | بتوقيت «حتا»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | بتوقيت «حتا» 1/2
  • الامارات | بتوقيت «حتا» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوقيت «حتا» الجميلة، مدفع رمضان يعلن بالصوت العالي، والدوي المحبب، أنه قد حان موعد الإفطار، وغربت شمس يوم من الشهر الفضيل الذي يمر سريعاً، حيث تحرص دبي على الاحتفاء بأجوائه في كل مكان، حتى بين جبال هذه المنطقة الخلابة، التي يحضر فيها هذا التقليد التراثي، إذ يزين مدفع رمضان الكثير من المعالم في الإمارة طوال الشهر، ليجمع حوله كثيرين يحرصون على توثيق هذه اللحظة الشديدة الخصوصية، التي لا يكتمل موسم الفرحة إلا بها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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