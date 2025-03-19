الامارات | "هوليوود" توجه رسالة لــ"ترامب"... الذكاء الاصطناعي يهدد السينما



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت أكثر من 400 شخصية هوليوودية البيت الأبيض إلى حماية حقوق المؤلف المتعلقة بالأعمال السينمائية والموسيقية لمنع استغلالها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي رسالة سُلِّمَت إلى البيت الأبيض الأسبوع الفائت، حملت هذه الشخصيات ومن أبرزها النجوم بن ستيلر وكيت بلانشيت وسينثيا إيريفو على شركات التكنولوجيا العملاقة، وفي مقدمها "غوغل" و"أوبن إيه آي".

وفيما تسعى هذه الشركات إلى تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي على أوسع نطاق ممكن من الأعمال، حذّر الموقعون على الرسالة من أن "إضعاف الحمايات التي توفرها حقوق المؤلف" والسماح لهذه الشركات العملاقة "باستغلال الشركات الإبداعية الأميركية"يشكّل خطرا على الاقتصاد الهوليوودي.

وتولّد صناعة الترفيه الأميركية أكثر من 230 مليار دولار من الأجور السنوية وتوظف أكثر من 2,3 مليون شخص.

وفتح الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى السلطة الأبواب على مصراعيها أمام الذكاء الاصطناعي، وأعلن عن خطط لاستثمارات ضخمة في هذه البنى التحتية في الولايات المتحدة، ووقع على أمر تنفيذي في يناير يقضي بإزالة "السيطرة الحكومية غير الضرورية" على الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركتا "أوبن إيه آي" و"غوغل" أنهما تريدان تدريب نماذجهما للذكاء الاصطناعي على أكبر قدر ممكن من المحتوى المحميّ بحقوق المؤلف، محذرتين من أن عدم تمكنهما من ذلك قد يتيح للدول المنافسة ميزة كبيرة تتقدم بها على الولايات المتحدة، وخصوصا الصين ونماذجها العالية الأداء مثل "ديب سيك".

وأحدثت شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة، ثورة في عالم التكنولوجيا من خلال روبوت المحادثة القوي الذي تم تطويره بتكلفة منخفضة ويعمل بموارد أقل.

ويُعدُّ الذكاء الاصطناعي موضوعا ساخنا في هوليوود، إذ يخشى الكثيرون من أن استخدامه سيؤدي إلى القضاء على الوظائف والإضرار بجودة الإنتاج.

وشهدت هولييود إضرابين كبيرين في هذا الصدد استمرا شهورا عدة عام 2023، أحدهما لكتّاب السيناريو والآخر للممثلين.

وفي نهاية المطاف، اتفق المنتجون والاستوديوهات، الذين يحرص العديد منهم على خفض التكاليف ويتطلعون إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا الهدف، مع طرفي الإضراب، على وضع قواعد صارمة للحماية من الذكاء الاصطناعي.