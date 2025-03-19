طرق الحفاظ على نضارة البشرة في رمضان: دليل شامل للعناية اليومية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 10:27 صباحاً - في شهر رمضان المبارك، تحتاج البشرة إلى المزيد من العناية بها؛ حيث تفقد مرونتها، وتصبح أكثر عُرضة للجفاف وفقدان إشراقتها ونضارتها، نتيجة التغيرات في الروتين اليومي، مثل قلة شرب الماء وعدم النوم الكافي وتغير النظام الغذائي. لذا، فإن اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة في رمضان يعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ على صحتها ونضارتها. من تنظيف البشرة، وترطيبها بعمق، إلى تناول الغذاء الصحي والنوم الكافي، هناك خطوات بسيطة يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً.

في الآتي، "الخليج 365" تقدم لك دليلاً شاملاً حول طرق الحفاظ على نضارة البشرة في رمضان؛ لتنعمي بإطلالة مشرقة وجميلة طوال هذا الشهر الفضيل.

التنظيف العميق للبشرة

امرأة تطبق كريماً مرطباً - الصورة من Freepik - by artursafronovvvv

يُعد التنظيف العميق للبشرة من الخطوات الأساسية، للحفاظ على صحة ونضارة البشرة خلال شهر رمضان الفضيل؛ حيث يساعد على إزالة الشوائب والزيوت الزائدة، وتنقية المسام. كما ويعمل التنظيف أيضاً على تقليل انسداد المسام ومنع تكون البثور التي قد تزداد خلال رمضان بسبب التغيرات الهرمونية والعادات الغذائية، إلى جانب التخلص من خلايا الجلد الميتة التي تعيق عملية امتصاص البشرة للمنتجات المغذية.

طرق تنظيف البشرة العميق

اختاري غسولاً لطيفاً، يحتوي على مكونات طبيعية مثل الشاي الأخضر أو الألوفيرا، واغسلي بشرتك به.

قشرّي بشرتك باستخدام مقشر طبيعي، لإزالة خلايا الجلد الميتة مثل خليط السكر وزيت الزيتون. تجنبي التقشير المفرط لتجنب تحسس البشرة.

عرّضي وجهك لبخار الماء لمدة 5-10 دقائق، لفتح المسام وإزالة الأوساخ المتراكمة. يمكنكِ إضافة أعشاب مثل البابونج لتعزيز النضارة.

طبقي ماسكات تحتوي على الفحم أو الطين، لتنظيف المسام بعمق وامتصاص الزيوت الزائدة. يمكنكِ تجربة ماسك العسل والزبادي، لترطيب وتغذية البشرة بعد التنظيف.

العناية بالبشرة بعد التنظيف العميق

إن الاهتمام بالبشرة بعد التنظيف العميق، يعدّ من الخطوات الهامة للحصول على بشرة نقية ومشرقة؛ إذ يساعد على تعزيز النتائج والحفاظ على توازنها وترطيبها. إليك، خطوات فعّالة للعناية بالبشرة بعد التنظيف العميق، بما يضمن الحفاظ على نضارتها وصحتها.

بعد تنظيف بشرتك، استخدمي التونر لتهدئتها وإعادة توازن درجة الحموضة (pH) للبشرة وشد المسام المفتوحة. يمكنك اختيار تونر طبيعي مثل، ماء الورد أو ماء الخيار، للحصول على تأثير مهدئ ومنعش.

التنظيف العميق قد يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية؛ لذا فإن ترطيب البشرة يعتبر خطوة ضرورية. استخدمي مرطباً غنياً بمكونات مغذية مثل حمض الهيالورونيك أو السيراميد، لاستعادة الترطيب المفقود.

اختاري سيروم يحتوي على فيتامين "سي" C لتفتيح البشرة، أو سيروم يحتوي على النياسيناميد، لتقليل الاحمرار وتهدئة البشرة. يساعد السيروم على تغذية البشرة بعمق بفضل تركيبته المركزة.

بعد التنظيف العميق، تصبح البشرة أكثر حساسية للشمس؛ لذا، تأكدي من استخدام واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30، لحمايتها من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

تجنبي استخدام مستحضرات العناية بالبشرة، التي تحتوي على الكحول الطبية أو العطور القوية بعد التنظيف العميق؛ لأنها قد تسبب تحسس البشرة. والتزمي بمنتجات مهدئة ولطيفة خلال الـ 24 ساعة التالية.

لا تهملي منطقة حول العينين؛ حيث خلال الصيام، قد تظهر علامات الإرهاق حول العينين. استخدمي كريماً مخصصاً للعينين يحتوي على الكافيين أو الخيار لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء.

ما رأيك في تجربة ماسكات طبيعية لنضارة بشرتك خلال ساعات الصيام في رمضان

نصائح للعناية بالبشرة قبل وبعد الإفطار في رمضان

اشربي كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وركزي على تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات. أضيفي مشروبات تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر لتعزيز صحة البشرة. إذا كنتِ تبحثين عن لمسة إضافية، طبقي قناعاً طبيعياً سريعاً مثل، العسل والزبادي لترطيب البشرة وإشراقتها. اتركي القناع لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر. قبل تناول الإفطار، استخدمي ماء الورد أو تونر مهدئاً لتجديد حيوية البشرة. يمكنك أيضاً وضع قناع مرطب أو مغذٍ يحتوي على مكونات طبيعية مثل العسل أو الألوفيرا. بعد الإفطار، امنحي بشرتك جرعة إضافية من العناية من خلال تطبيق سيروم مغذٍ غني بالفيتامينات، مثل فيتامين "سي" C، ثم أتبعيه بكريم ليلي يعمل على تجديد خلايا البشرة أثناء النوم. تجنبي استخدام مستحضرات التجميل الثقيلة، واستبدليها بمستحضرات خفيفة ومناسبة للبشرة لتجنب انسداد المسام.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.