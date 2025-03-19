لمناسبة يوم الأم... استوحي من النجمات الأمهات صيحات جمالية تخطف الأنفاس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 19 مارس 2025 10:27 صباحاً - يوم الأم، هو أكثر من مجرد مناسبة للاحتفال بعيد الأم فحسب، بل هو فرصة لكل أم تدلل نفسها وتعكس جمالها بأسلوب أنيق وراقٍ، سواء كنتِ من محبات المكياج الناعم والطبيعي بألوان هادئة، أو تفضلين الإطلالات الجريئة والجذابة بأسلوب عصري، أو حتى ترغبين في اعتماد تسريحات شعر أنيقة وعصرية، فهناك الكثير من الصيحات الجمالية التي يمكنكِ تجربتها والمستوحاة من النجمات الأمهات العربيات اللواتي يجمعن الأنوثة والجاذبية، لتكوني الأجمل في يوم الأم.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لك، صيحات جمالية لنجمات أمهات في مناسبة يوم الأم، لتستلهمي مكياجك وتسريحة شعرك التي تعبر عن شخصيتك، وتتألقي بإطلالة تخطف الأنفاس في يومك المميز وتكوني الأجمل.

مكياج عيون ترابي ناعم وتسريحة بيتش ويفي على طريقة نوال الزغبي

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تتميّز نوال الزغبي بأسلوبها الجمالي الذي يجمع بين الأنوثة والجاذبية العصرية، حيث تعتمد مكياجاً متوازناً بين العيون المحددة بدقة، والشفاه الممتلئة، والبشرة المتوهجة، مما يجعلها مثالاً للأناقة، إذا كنتِ تبحثين عن مكياج ناعم وراقٍ في يوم الأم، فلا شك أن مكياج نوال الزغبي هو الخيار المثالي لك، إليك خطوات تطبيقه بأسلوب احترافي لتتألقي بإطلالة جذابة في يوم الأم.

نظفي بشرتك جيداً ورطبيها بمرطب بحسب نوع بشرتك لتجهيزها قبل المكياج.

طبقي فاونديشن، لتوحيد لون بشرتك، وضعي كونسيلر فاتحاً أسفل العينين، لإخفاء الهالات السوداء ومنح الوجه إشراقة.

أضيفي هايلايتر بلمعة ذهبية ناعمة على الخدود، وجسر الأنف، لمظهر مشرق.

طبقي ظلال عيون بتدرجات البني الفاتح كقاعدة على كامل الجفن، وأضيفي ظل عيون بدرجات البني الغامق أو البرونزي على الزاوية الخارجية للعين وادمجيه باتجاه كسرة العين.

ارسمي خطاً أسود رفيعاً من الأيلاينر فوق خط الرموش العلوي، مع تمديده للخارج، وكثفي رموشك بضربات من الماسكرا المكثفة.

أنهي مكياجك بأحمر خدود بلون مشمشي دافئ، وأحمر شفاه نيود، مع تحديد الشفاه بلون بني.

أنهي إطلالتك الجمالية، بتسريحة شعر ويفي بتموجات عريضة، مع الفرق الجانبي للغرة الطويلة المنسدلة على الجنب، وانعمي بإطلالة أنيقة وفخمة.

مكياج أيلاينر مجنح جريء وتسريحة مموجة على غرار نادين نجيم

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لإطلالة ساحرة وجريئة في يوم الأم، لا تترددي في استلهام إطلالتك من وحي نادين نجيم، لتظهري بكامل تألقك وأنوثتك، من خلال اعتماد مكياج عيون بالأيلاينر المجنح المزدوج، وبشرة متوهجة، وشفاه طبيعية جذابة. إليك، كيفية تطبيق مكياج نادين نجيم في يوم الأم.

بعد تنظيف بشرتك وترطيبها، طبّقي فاونديشن ذا تغطية متوسطة إلى كاملة بتقنية التربيت للحصول على بشرة خالية من العيوب.

طبّقي هايلايتر بلمعة ذهبية أو بيج على أعلى عظمتي الخدين، وجسر الأنف، وزوايا العين الداخلية.

ضعي ظلال العيون بلون نيود مطفي أو بدرجة دافئة على الجفن العلوي، لخلق توازن مع الكحل القوي.

استخدمي كحل جل أسود لرسم خط عريض عند خط الجفون العلوية، يمتد لخارج العين مع تحديد الجفن السفلي بخط رفيع يصل للأيلاينر العلوي بأسلوب مجنح.

أضيئي زاوية العين بضربات خفيفة من الشيمر، وكثفي رموشك بالماسكرا.

استخدمي أحمر خدود بلون وردي مشمشي لمنح خدودكِ لمسة دافئة ومشرقة.

ضعي أحمر شفاه ناعماً بلون النيود الوردي لإبقاء التركيز على العيون، وحددي شفتيك بقلم تحديد بلون نيود قريب من لون شفتيكِ الطبيعي.

لإكمال إطلالتك، اختاري تسريحة شعر مموجة بتموجات عريضة، ما يضفي لمسة من الجاذبية والجرأة.

مكياج عيون ناعم وتسريحة ويفي من وحي نانسي عجرم

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تتميّز نانسي عجرم بجمالها الطبيعي ومكياجها الهادئ الذي يعكس أنوثة راقية وبساطة ساحرة؛ مما يجعلها مصدر إلهام رائع لكل أم ترغب في التألق في هذه المناسبة المميزة، استلهمي مكياجك الناعم بألوان دافئة على غرار نانسي عجرم في يوم الأم، وكوني الأجمل بأسلوبك الطبيعي والراقي، إليك كيفية تطبيق مكياج نانسي عجرم ليوم الأم.

بعد تنظيف بشرتك، وترطيبها، طبقي فاونديشن خفيفاً، لمظهر موحد ومشرق.

أضيفي كونسيلر بدرجة قريبة من لون بشرتك،ِ لإخفاء الهالات السوداء ومنح العينين إشراقة.

طبقي ظلال عيون بتدرجات البيج على الجفون المتحركة لإضفاء دفء طبيعي.

استخدمي ظلاً أغمق قليلاً عند زاوية العين الخارجية، وادمجيه بلطف لتعزيز عمق العين، وظلاً آخر باللون الوردي عند أسفل خط الجفون السفلية، وكثفي رموشك بالماسكرا.

حددي خط الرموش العلوي بخط ناعم من الأيلاينر الأسود، مع مده قليلاً للخارج للحصول على تأثير راقٍ.

أضيفي لمسة من قلم كحل أبيض داخل خط الماء، لجعل العينين تبدوان أكثر اتساعاً وإشراقاً.

ضعي أحمر خدود بلون مشمشي، وهايلايتر بلمعة ناعمة جداً على أعلى الخدود، وجسر الأنف، وزاوية العين الداخلية، لتعزيز الإشراقة، واختاري أحمر شفاه باللون النيود الوردي.

زيني شعرك بتسريحة مموجة بتموجات طبيعية، مع الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرك.

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مكياج سموكي قوي وتسريحة ريترو كلاسيكية بأسلوب أحلام

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تُعرف النجمة أحلام بأسلوبها الفاخر في المكياج، الذي يجمع بين الأناقة، والقوة، والأنوثة المترفة، حيث يعتمد على عيون سموكي ساحرة، وبشرة متألقة، وشفاه بدرجات أنثوية جذابة. إذا كنتِ ترغبين في التألق بإطلالة استثنائية في يوم الأم، فلا تترددي في استلهام مكياجكِ من النجمة أحلام لتحصلي على مظهر ملكي يخطف الأنظار في هذه المناسبة المميزة، إليك طريقة تطبيق هذا المكياج بالخطوات: