الامارات | 30 مشروعاً من إبداع «الهوامير الصغار» في مهرجان الفرجان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاح مهرجان الفرجان في نسخته الثالثة، الذي تنظمه «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، بالتعاون مع صندوق الفرجان وبلدية دبي، الفرصة أمام الأطفال لعرض منتجاتهم وأفكارهم التجارية أمام جمهور وزوّار المهرجان، ما يُسهم في تطوير مهاراتهم التسويقية ودمجهم في مجتمع الأعمال مبكّراً، وذلك من خلال مبادرة «الهوامير الصغار» التي نُظمت ضمن فعاليات المهرجان.

ونظّمت «فرجان دبي» مسابقة «الهوامير الصغار» ضمن فعاليات المهرجان، التي انطلقت في فبراير الماضي وتستمر حتى 22 الجاري، وهي عبارة عن مسابقة تمنح الأطفال فرصة عرض 30 مشروعاً تجارياً إماراتياً ريادياً أمام الجمهور، ما يعزز لديهم روح ريادة الأعمال في بيئة تنافسية مُشجّعة، إذ شارك الأطفال بعرض منتجاتهم وأفكارهم أمام الجمهور، ما منحهم منصة لتطوير مهاراتهم في التسويق، والإدارة المالية، وخدمة العملاء، كما تهدف المسابقة إلى غرس قيم المبادرة والاعتماد على الذات لدى جيل المستقبل.

وعبّر أطفال من المشاركين ضمن المبادرة عن سعادتهم بالفرصة التي منحتهم إياها «فرجان دبي»، مؤكدين أنها ساعدتهم على توصيل أفكارهم للجمهور ومعرفة الزوّار بهم، ما انعكس كذلك بالإيجاب على الصفحات الخاصة بمشاريعهم عبر المنصات الرقمية، فضلاً عن تعزيز روح ريادة الأعمال والحسّ التجاري لديهم.

«بادج آت»

وتقول الطفلة سارة المرزوقي، صاحبة مشروع «بادج آت» الفائز بجائزة المشروع المبتكر خلال المهرجان: «بدأت الفكرة لديّ من تشجيع والدتي التي كانت تنفذه في صغرها، حيث أقوم بعمل ملصقات بأحجام مختلفة لصور وأسماء وشعارات، وكذلك ملصقات للسيارات».

وأضافت: «شاركت في مهرجان الفرجان للمرة الأولى هذا العام، فقمت بشراء الأغراض، وبدأت بتنفيذ المشروع، وتم اختياري ضمن الهوامير الصغار للمشاركة في المهرجان»، مؤكدة أن المهرجان أتاح لها الفرصة لعرض مشروعها وتعريف الجمهور به، كما ساعدها على الدخول في مجال ريادة الأعمال مبكراً.

قصة نجاح توأمين

بينما قالت الطفلة ملك عبدالله، صاحبة مشروع Jsm accessories الفائز بجائزة المشروع المميز في المهرجان: «شاركت أنا وشقيقتي توأمي في مهرجان الفرجان لعرض منتجاتنا من الإكسسوارات التي ننفذها بأنفسنا، إذ أرسلت والدتي بريداً إلكترونياً لفرجان دبي برغبتنا في المشاركة في المهرجان، وبالفعل تم اختيارنا».

وأضافت: «ساعدنا المهرجان على توسيع مشروعنا، خاصة أن عدداً كبيراً من الحضور حرص على الشراء منّا وتشجيعنا، ونتيجة لذلك خصصنا QR code لمساعدة الجمهور على الدخول إلى صفحتنا والاطلاع على المنتجات، فالمهرجان كان فرصة مثالية لنا لطرح مشروعنا ومساعدتنا على الوصول إلى عدد أكبر من المتابعين».

دكّان و«تيشيرتات»

من جهته، أوضح الطفل عبدالله ثاني أنه شارك في المهرجان بمشروعه «دكّان الفريج»، الذي خصصه لعرض نموذج مصغّر لـ«بقالة» يبيع من خلاله حلويات وغيرها، خاصةً أنه استلهم الفكرة من شقيقه الأكبر الذي سبقه في تلك الفكرة، مؤكداً سعادته بدعم «فرجان دبي» له، من خلال المهرجان على توسيع نشاطه ومساعدته على الدخول في مجال الأعمال.

مبادرة مشجعة

من جانبها، قالت مديرة فرجان دبي، علياء الشملان، إن مهرجان الفرجان فتح أبوابه أمام الأطفال لتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة التي تعزز حسّ ريادة الأعمال لديهم من الصغر، مشيرة إلى أن مبادرة «الهوامير الصغار» شجّعت العديد من الأطفال على التقديم للمشاركة في المهرجان وتطوير الحسّ الإبداعي لديهم.

وأضافت: «يُعد المهرجان هذا العام فرصة مثالية لدعم المواهب الصغيرة بهدف تحقيق انطلاقتهم في عالم الأعمال، إذ استهدفنا من خلاله تطوير مهارات الأطفال وتنويع الأفكار المقدمة لخلق نموذج مصغّر لسوق كامل داخل المهرجان؛ إذ وفّرنا فرصة عرض 30 مشروعاً تجارياً إماراتياً من إبداع صغارنا أمام الجمهور، ما انعكس عليهم بالإيجاب لتطوير تلك المشاريع مستقبلاً.

«الوصل» يجمع الأصدقاء الخمسة

شارك الأصدقاء الخمسة (راشد) و(سالم) و(سيف) و(سلطان) و(خليفة)، في مهرجان الفرجان بمشروعهم «تيم قولازو»، الفائز بجائزة «المشروع المميز»، عبر بيع تيشيرتات لنادي الوصل باعتبارهم من جمهوره، وذلك في إطار تعزيز الانتماء والروح الرياضية لدى الجمهور. وأكدوا أن مهرجان الفرجان كان بمثابة منصة ساعدتهم على توصيل مشروعهم للجمهور، ودعم فكرتهم الهادفة إلى الدخول مبكراً في مجال ريادة الأعمال، وامتلاك مشروع خاص بهم بنظام الشراكة.

علياء الشملان:

. حرصنا على خلق نموذج مصغّر لسوق كامل بداخل المهرجان.

سارة المرزوقي:

. المهرجان ساعدني على الدخول في مجال ريادة الأعمال مبكراً.

ملك عبدالله:

. عدد كبير من حضور المهرجان حرص على الشراء منّا وتشجيعنا.