الامارات | ليستريح من تأنيب الضمير.. سارق يسلم نفسه للشرطة بعد سنوات طويلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت الشرطة الهولندية أخيراً من كشف قضية سرقة محطة وقود بعد قرابة عقد من حصولها بعدما قرر السارق تسليم نفسه، بسبب شعوره بتعذيب الضمير على ما يبدو.

وتعود القضية القديمة إلى 18 يناير 2016، عدما سرق شخص مئات من اليوروهات من محطة وقود في بلدة تيرنوزن جنوب هولندا.

ورغم تمكن أمين الصندوق من تقديم وصف مفصل للص، إلا أن تحقيق الشرطة لم يتمكن من العثور عليه، وظلت القضية دون حل.

ولكن السلطات أعلنت مؤخراً أنها كشفت المتهم. أو بالأحرى قرر تسليم نفسه، مضيفة: «يبدو أن رجلاً يبلغ من العمر 28 عاماً، كان يشعر بتأنيب الضمير، فسلم نفسه مؤخراً للشرطة في مسقط رأسه».

وأعرب الرجل عن ندمه على الجريمة، وقال إنه يريد رد المبلغ. ويدرس المدعون العامون الآن كيفية المضي قدماً في القضية، وفقاً لما ذكرته محطة فرنسا 24.