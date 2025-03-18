الامارات | «اصنع فانوسك».. أنامل صغيرة تبدع في التصميم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت بلدية منطقة الحمرية في فعاليات القرية الرمضانية بنسختها الثانية، التي ينظمها نادي الحمرية الثقافي الرياضي، من خلال تقديم ورشة عمل للأطفال حملت عنوان «اصنع فانوسك»، التي أتاحت لهم فرصة الإبداع والتعبير عن أفكارهم عبر تصميم فوانيس رمضانية بأيديهم.

وشهدت الورشة التي نظمت، مساء أول من أمس، واستهدفت الأطفال تفاعلاً كبيراً، إذ تم تزويدهم بمجموعة متنوّعة من الأدوات المخصصة مثل الورق المقوى، والألوان، والأشرطة الزخرفية، لتعريفهم بأساسيات التصميم والتزيين والمشغولات اليدوية.

من جهتها، أكدت شيخة جمال الشامسي، من قسم الاتصال المؤسسي في بلدية الحمرية، أن الورشة لم تقتصر على الجانب الحرفي فقط، بل سعت إلى تنمية قدرات الأطفال الفكرية والإبداعية، إضافة إلى غرس مفهوم العمل الجماعي بينهم، ما يعزز لديهم الإحساس بالإنجاز والثقة بالنفس، إلى جانب ربطهم بالعادات الرمضانية بطريقة ممتعة وتثقيفية سلسة وبسيطة.

من جانبه، قال مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، إن الورشة شكّلت فرصة للأطفال لتطوير مهاراتهم اليدوية، والتعرف إلى أهمية الفانوس كرمز تراثي في الشهر الفضيل.