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الامارات | «ليلة الإنقاذ» تنشر التوعية بمساعدة الأحياء البحرية

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  • الامارات | «ليلة الإنقاذ» تنشر التوعية بمساعدة الأحياء البحرية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 مارس 2025

اختتم مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، المتخصص في أبحاث وإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في المنطقة، بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، أخيراً، النسخة الأولى من فعاليته الجديدة «ليلة الإنقاذ»، التي تهدف إلى توعية الجمهور بأفضل الممارسات الواجب اتباعها عند رصد أحياء بحرية بحاجة إلى المساعدة.

وتتيح الفعالية فرصة اكتساب المعرفة حول كيفية تقديم أفضل دعم ممكن للأحياء البحرية، أثناء انتظار وصول المساعدة المهنية من فرق الإنقاذ المتخصصة.

وتضمنت الفعالية جلسات توعوية حول الإجراءات الصحيحة عند رصد كائن بحري في محنة، إذ تعرّف المشاركون إلى الممارسات السليمة الواجب اتباعها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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