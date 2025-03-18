الامارات | الممثلة إميلي دوكان تغيب عن 43 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الممثلة البلجيكية، إميلي دوكان، أول من أمس، في مستشفى بضواحي باريس عن 43 عاماً، جراء مضاعفات إصابتها بنوع نادر من السرطان.

وكانت دوكان قد كشفت، في أكتوبر 2023، أنها تعاني سرطان قشرة الغدة الكظرية (سرطان في الغدد الصماء)، بعد شهرين من تشخيص إصابتها به، ما عطّل مسيرتها.

وكتبت الممثلة في منشور على «إنستغرام»، في الرابع من فبراير، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان: «يا له من صراع شرس! ولا نختار خوضه طوعاً».

وفي ديسمبر الماضي، قالت دوكان لقناة «تي إف 1» الفرنسية، إن مرضها يتزايد عدوانية، ما يعني أن عمرها سيكون «أقصر من المتوقع».

وتعرّف الجمهور إلى إميلي دوكان المولودة في 29 أغسطس 1981، حين كانت في سن 18 عاماً مع دورها الأول في فيلم «روزيتا»، الذي حصلت من خلاله على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان «كان» السينمائي عام 1999.

وشاركت دوكان خلال مسيرتها الفنية في نحو 50 فيلماً.

وظهرت الممثلة على السجادة الحمراء في مهرجان «كان» السينمائي، في مايو الماضي، بوجه مبتسم وشعر قصير وخفيف بسبب علاجها، بمناسبة الذكرى الـ25 لفيلم «روزيتا»، ولتقديم أحدث أفلامها الذي حمل عنواناً بدلالات رمزية «البقاء».