الامارات | هذه المشروبات تمنحك الطاقة .. وتجعل الصيام أكثر سهولة وصحة



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع امتداد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك، من الضروري اختيار المأكولات والمشروبات التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية والطاقة، وتساعد في تجنب مشاكل الهضم والإمساك.

ويوصي خبراء التغذية بعدد من المشروبات التي يمكن تناولها بين الإفطار والسحور لتعزيز الصحة والحفاظ على الترطيب، كما يساعد اختيار المشروبات الصحية في تعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء الصيام، كما تعزز هذه المشروبات مستويات الطاقة وتحسن عملية الهضم، مما يجعل الصيام أكثر سهولة وصحة.

ومن أفضل المشروبات للصائمين:



الماء

يعد الماء من أهم المشروبات التي يحتاجها الجسم خلال شهر رمضان، حيث يمنح الترطيب اللازم، ويساعد في تحسين عملية الهضم وتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.



الحليب والتمر

يعد الحليب مع التمر من المشروبات التقليدية الغنية بالطاقة والسكريات الطبيعية، حيث يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ويمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية للصيام.

عصير قمر الدين

يعتبر قمر الدين، المصنوع من المشمش المجفف، من المشروبات الشائعة في رمضان، حيث يحتوي على الألياف وفيتامين A، ويساعد في تعزيز الهضم وتحسين صحة الأمعاء.

عصير الليمون بالنعناع

يعد هذا المشروب من الخيارات المنعشة، حيث يحتوي على فيتامين C والألياف، مما يساعد في تعزيز المناعة ومد الجسم بالطاقة، كما يمكن إضافة العسل لتحسين فوائده الصحية.

مخفوق الموز بالحليب

يحتوي الموز على البوتاسيوم والألياف، مما يساعد في تقليل التعب ومنح الجسم طاقة تدوم لفترة طويلة، خاصة عند تناوله بعد الإفطار.

مخفوق اللوز بالحليب

يعد من المشروبات المغذية التي تساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز مستويات الطاقة، خاصة عند تناوله قبل وجبة السحور.

عصير الطماطم والتفاح

يعد هذا المشروب مصدراً غنياً بالفيتامينات والحديد، ويساعد في تحسين صحة القلب وتعزيز مستويات الطاقة، كما أنه مفيد للهضم.

الكركديه

يعتبر الكركديه من المشروبات المنعشة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، ويساعد في تقليل ضغط الدم، ودعم صحة الكبد والقلب، كما قد يساهم في فقدان الوزن.



