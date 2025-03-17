الامارات | عملية جراحية مدهشة .. إعادة البصر لكفيفة بزرع سنٍّ في عينها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أجرى أطباء كنديون عملية جراحية لا تخلو من غرابة، تمثلت في الإعداد لزرع سن بشري في عين امرأة فقدت بصرها لمساعدتها على الرؤية مستقبلا.

ونشر مستشفى ماونت سانت جوزيف في فانكوفر خبرا على صفحته على منصة "فيسبوك " أعلن فيه أن جايل لين، التي فقدت بصرها قبل عقد من الزمان، خضعت للجزء الأول من جراحتها أواخر شهر فبراير.

وتُعرف هذه العملية باسم "جراحة السن في العين"، وتتضمن إزالة سن المريض، عادةً الناب، ووضع عدسة بصرية بلاستيكية داخله، ثم زرع الهيكل بأكمله في العين. وكشف الدكتور جريج مولوني، طبيب العيون والجراح في المستشفى بأن العملية "عملية نادرة لم يسمع بها معظم الناس، حتى لو كنت جراح عيون".

وقال الدكتور مولوني لقناة "سي تي في نيوز": "لا تحتوي السن على أي نسيج ضام يمكنني من خلاله تمرير الغرزة لتوصيلها بمقلة العين. لذا فإن الهدف من زراعتها لمدة ثلاثة أشهر (في الخد) هو اكتساب طبقة النسيج الداعم".

وتُظهر الصورة السن، وبداخلها عدسة بلاستيكية، قبل زرعها في العين. وأضاف الجراح أن عين المريضة هُيّأت للزرع بإزالة الطبقة السطحية من سطحها واستبدالها بطعم من الأنسجة الرخوة من داخل خدها. وسيلتئم هذا الطعم خلال بضعة أشهر قبل زراعة "السن".

وقام الأطباء أولاً بخلع إحدى أسنان لين، وتشكيلها على شكل مستطيل، وحفروا ثقبًا، وأدخلوا عدسة بصرية بلاستيكية بداخلها. ثم وُضعت السن المعدلة في خدها، حيث ستبقى لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، وفقًا للتقرير.

وستتم المرحلة الأخيرة بعد بضعة أشهر، حيث سيزيل الأطباء السن من الخد ويزرعونه في مقدمة العين، أسفل نسيج الخد. ستكون النتيجة عينًا وردية اللون مع دائرة سوداء صغيرة يستطيع المريض الرؤية من خلالها. نظرًا لتعقيد الجراحة، وتُجرى على عين واحدة فقط. وفي حديثها عن الجراحة أعربت لين عن ألمها لعدم قدرتها على رؤية نفسها. وقالت: "لم أرَ نفسي منذ عشر سنوات. إذا حالفني الحظ واسترجعتُ بعضًا من بصري، فسأرى أشياءً رائعة". قد يمنح هذا الإجراء الرائد الأمل للأشخاص الذين يعانون من العمى القرني حول العالم.