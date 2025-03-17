الامارات | أمريكا: سطوا على محطة وقود مهدِّدين الموظف بثعبان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شعر موظفو محطة شاحنات في الدانمارك، تينيسي، بالتهديد عندما دخل أربعة أشخاص على الأقل إلى محطة الوقود ومعهم ثعبانان من نوع بايثون.

وفي صور المراقبة التي قدمها مكتب عمدة مقاطعة ماديسون، من الممكن رؤية الرجال وهم يحملون الثعابين ويضعونها على المنضدة، مطالبين ببعض السلع.

وقال عامل المخزن رافال إن الرجال الذين يحملون الثعابين سرقوا زيت CBD بقيمة حوالي 400 دولار. وأضاف "كانوا يُلوّحون بها ويضعونها على المنضدة. أحضر أحدهم ثعبانًا واحدًا أولاً، ثم أحضر آخر. أحدهما أبيض والآخر بني أو مزيج منهما".

ويعتقد أنهم أرادوا أخذ كمية أكبر، لكن كان هناك عدد كبير جدًا من الزبائن، مما أعاق سرقتهم، وفقا لعامل المتجر الذي قال أنهم استخدموا الثعابين كسلاح.

وكان الرجال الذين يحملون الثعابين برفقة امرأتين يقودون سيارة صغيرة بأربعة أبواب، وفقا لما ذكر موقع (WREG)

وفي العام الماضي، أُلقي القبض على رجل بعد محاولته سرقة محطة وقود في ممفيس باستخدام ثعبان.

وفي تلك الحادثة، قالت الشرطة إن ريجينالد كوك، البالغ من العمر 26 عامًا، كان قد لفّ ثعبانا طوله 1.5 متر حول رقبته عندما طلب نقودًا من موظف في محطة شل. ووُجهت إليه تهمتان بالشروع في سرقة مشددة.