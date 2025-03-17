أعراض ارتفاع الضغط العالي.. أصيب به الفنان أحمد شيبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يواجه مرضى ارتفاع ضغط الدم أزمات صحية خلال شهر رمضان، إذ يؤدي التغيير المفاجئ في مواعيد تناول الطعام والسوائل إلى تقلبات في ضغط الدم، ما قد يشكل خطورة على بعض الحالات، وأكدت وزارة الصحة المصرية أن الصيام قد يكون آمنًا لمن يستطيعون التحكم في ضغطهم بالأدوية والنظام الغذائي، لكنه قد يمثل خطورة على آخرين، ما يستدعي استشارة طبية مسبقة، وفي سياق متصل، تعرض الفنان أحمد شيبة لوعكة صحية مفاجئة نتيجة ارتفاع ضغط الدم، استدعى نقله إلى المستشفى، حيث أجرى الأطباء الفحوصات اللازمة وقدموا توصيات مهمة للحفاظ على استقرار حالته.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد شيبة

نُقل الفنان أحمد شيبة إلى المستشفى مساء أمس بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، إذ شعر بدوار وإرهاق شديد أثناء جلوسه مع أسرته، وأفادت مصادر طبية بأن حالته أصبحت مستقرة بعد تلقي العلاج اللازم، لكنه بحاجة إلى الراحة التامة ومتابعة مستمرة للحفاظ على توازن ضغط الدم.

مخاطر الضغط العالي وتأثيره على الصحة

ارتفاع ضغط الدم يُعرف بأنه «القاتل الصامت»، نظرًا لأنه قد لا يُظهر أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، لكنه يؤدي مع مرور الوقت إلى مشكلات صحية جسيمة، منها:

أمراض القلب، إذ يزيد الضغط العالي من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية.

السكتة الدماغية، وقد يتسبب في تمزق أو انسداد الشرايين المغذية للمخ.

الفشل الكلوي، إذ يؤثر على قدرة الكلى في تصفية الدم بشكل طبيعي.

مشكلات العين، فقد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين، ما قد يسبب فقدان البصر.

تمدد الأوعية الدموية، فارتفاع الضغط يمكن أن يسبب ضعف جدران الأوعية الدموية وتمددها، ما قد يؤدي إلى انفجارها في حالات خطيرة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون صامتًا دون أعراض واضحة، إلا أن وزارة الصحة المصرية أشارت إلى وجودعلامات تشير إلى وجود مشكلة تستدعي التدخل الطبي، أبرزها:

الصداع الشديد، خاصة في الصباح.

الدوخة وعدم الاتزان.

ضيق التنفس.

ألم في الصدر.

مشكلات في الرؤية مثل التشوش أو الضبابية.

نزيف الأنف بشكل متكرر.

الشعور بالتعب والإرهاق بدون سبب واضح.

نصائح لمرضى الضغط العالي خلال رمضان

أوصت وزارة الصحة بعدة إرشادات للحفاظ على استقرار ضغط الدم خلال فترة الصيام، من بينها:

استشارة الطبيب قبل الصيام لتحديد إمكانية الصيام من عدمه.

تقليل استهلاك الملح والصوديوم والابتعاد عن الأطعمة المالحة والمعلبة.

شرب كميات كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة خلال النهار.

تجنب الكافيين والمشروبات الغازية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الضغط.

تقسيم الوجبات بين الإفطار والسحور وعدم تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

ممارسة الرياضة الخفيفة بعد الإفطار للحفاظ على صحة القلب.

متابعة قياس ضغط الدم بانتظام خلال الشهر الفضيل.

مرضى ضغط الدم والصيام

ومن جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية في تقرير سابق أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يجب أن يخضعوا لتقييم طبي دقيق قبل الصيام، لتحديد مدى قدرتهم على تحمله دون مضاعفات، وأشارت إلى أن الامتناع عن الطعام والسوائل لفترات طويلة قد يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم لدى بعض المرضى، بينما قد يتسبب تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم بعد الإفطار في ارتفاعه بشكل مفاجئ، لذا توصي المنظمة باتباع نظام غذائي متوازن، يشمل كميات كافية من الماء والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مع تقليل الملح والدهون للحفاظ على استقرار الضغط.

وفي هذا السياق، قال الدكتور تامر الشافعي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، لـ«الوطن»، بأن التحكم في ضغط الدم أثناء الصيام يتطلب اتباع عدة نصائح طبية، منها:

تناول الأدوية في مواعيدها المحددة وفقًا لاستشارة الطبيب.

تجنب الأطعمة المالحة والمقلية خلال وجبتي الإفطار والسحور.

الإكثار من شرب الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.

تناول وجبات غنية بالألياف والبروتينات للحفاظ على مستوى ضغط الدم.

ممارسة نشاط بدني معتدل بعد الإفطار، مثل المشي، لتحسين الدورة الدموية.

متى يجب على مرضى الضغط التوقف عن الصيام؟

تُوصي وزارة الصحة المصرية بضرورة الإفطار الفوري في الحالات التالية: