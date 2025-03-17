طبيبة تحذر من 6 فيروسات خطيرة تنتقل عند التقبيل.. ما هي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت تقارير طبية حديثة عن أن التقبيل رغم كونه سلوكًا يعزز التقارب العاطفي، قد يحمل مخاطر صحية خفية، إذ يُعتبر وسيلة رئيسية لانتقال العديد من الفيروسات الخطيرة مثل الهربس والتهاب السحايا، بالإضافة إلى أمراض الجهاز التنفسي كالإِنفلونزا والفيروسات التاجية، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن بعض هذه الفيروسات قد تبقى كامنة في الجسم لفترات طويلة، ما يجعلها تهديدًا مستمرًا للصحة العامة، وفي هذا السياق، يشدد الأطباء على أهمية الوعي بالمخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة الصحية.

وفي هذا الصدد، حذرت طبيبة روسية، وتدعى، فيرا سيريوجينا، لصحيفة «إزفيستيا» الروسية، أن التقبيل رغم أهميته العاطفية، قد يكون وسيلة خطيرة لنقل الفيروسات والبكتيريا، ما يهدد الصحة العامة، وأوضحت أن اللعاب يحمل عدوى مثل الهربس، الزهري، والسيلان، مشيرة إلى أن هذه الفيروسات قد تبقى كامنة في الجسم لسنوات وتظهر مع ضعف المناعة أو التوتر.

الأمراض الفيروسية المرتبطة بالتقبيل

وأشارت إلى أن التقبيل قد يتسبب في نقل فيروسات خطيرة، منها:

فيروس الهربس البسيط، إذ ينتقل عبر اللعاب ويسبب تقرحات مؤلمة حول الفم.

فيروس إبشتاين بار، ويؤدي إلى داء كريات الدم البيضاء المعدي، المعروف بمرض التقبيل، والذي يسبب التعب الشديد والحمى.

فيروس الورم الحليمي البشري، وقد يؤدي إلى ظهور الثآليل الفموية، وهو مرتبط بالإصابة بسرطان الفم والحلق.

أمراض بكتيرية تنتقل عبر التقبيل

ومن جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية في تقارير سابقة أن بعض الأمراض البكتيرية قد تنتقل أيضًا، مثل:

السيلان والكلاميديا، حيثُ تصيب الأغشية المخاطية وتؤدي إلى التهابات خطيرة.

التهاب السحايا البكتيري، لأنه ينتقل عن طريق اللعاب ويؤدي إلى مضاعفات عصبية خطيرة.

أمراض اللثة وتسوس الأسنان، فتنتقل البكتيريا المسببة لهذه الحالات عند مشاركة اللعاب خلال التقبيل.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن العدوى المنقولة عبر اللعاب تساهم في انتشار العديد من الأمراض، مشيرة إلى أن أكثر من 500 مليون شخص حول العالم يعانون من عدوى فيروس الهربس التناسلي والفموي، كما أوضحت أن الإصابة اليومية بالأمراض المنقولة من خلال الأزواج تجاوزت مليون حالة عالميًا، ما يستدعي تعزيز التوعية واتباع الإجراءات الوقائية.

طرق الوقاية من انتقال العدوى

للحد من مخاطر انتقال العدوى عبر التقبيل، أوصت منتظمة الصحة العالمية بالآتي: