الامارات | الأناناس .. فوائده ومخاطره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الأناناس من الفواكه عالية القيمة الغذائية لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية بالإضافة إلى طعمها اللذيذ ومذاقها الحلو المفضل لدى كثير من الناس.

وتشير الدكتورة يلينا سولوماتينا إلى أن الأناناس فاكهة تنمو على شجيرات غير عالية، وخاصة في المناخات الحارة، وأن تناوله مفيد لأنه يحتوي على العديد من المواد المغذية للجسم.

وتقول: "يحتوي الأناناس على نسبة عالية من فيتامين С الضروري لمنظومة المناعة، كما يحتوي على الكاروتينات، وهي مواد أولية لفيتامين А. ما يمنحه القدرة على مكافحة الأمراض، لأن الفيروسات تستقر على الغشاء المخاطي، ويساعد الفيتامين على تجدده بسرعة.

كما يحتوي أيضا على مجموعة فيتامين В والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يقوي القلب والأوعية الدموية ويخفض مستوى ضغط الدم، وله تأثير مهدئ".

أضرار الأناناس

ووفقا لها، يحتوي الأناناس على إنزيم يشطر البروتين بصورة جيدة، وله خصائص مضادة للالتهابات، ولكن لا ينصح بتناول الأناناس على معدة فارغة لأنه قد يتلف الغشاء المخاطي للمعدة.

وتقول: "لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة والقرحة والحموضة العالية بتناول الأناناس، لأنه يفاقم حالتهم، كما يجب على المرأة الحامل تجنب تناول الأناناس، لأنه قد يسبب تقلصات الرحم، ومن الأفضل للشخص السليم أن يأكل هذه الفاكهة بعد وجبة الطعام".