تزامنا مع ارتفاع الحرارة.. أبرز طرق الترطيب والتغذية السليمة في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال شهر رمضان، ما يشكل عبئا على الصائمين الذين يمتنعون عن الطعام والشراب لساعات طويلة، ولتجنب مضاعفات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، يقدم الدكتور إسلام رشاد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد لـ«الوطن»، مجموعة من النصائح التي تساعد الصائمين على التكيف مع الأجواء الحارة، وضمان صيام صحي دون مشكلات صحية.

مع ارتفاع الحرارة.. أفضل طرق الترطيب والتغذية السليمة في رمضان

مع ارتفاع درجات الحرارة في رمضان، يصبح اتباع العادات الصحية أمرًا ضروريًا للحفاظ على النشاط والترطيب أثناء الصيام، ومن خلال تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس المناسبة، تقليل المجهود البدني، وشرب الماء بكميات كافية، يمكن للصائمين تجنب مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والاستمتاع بشهر رمضان بصحة وأمان، وأشار الدكتور إسلام رشاد إلى بعض النصائح المهمة التي تساعد الصائمين على التكيف مع الأجواء الحارة، من بينها:

اختيار الملابس المناسبة للصيام في الصيف

تُشكل الملابس دورًا مهمًا في تنظيم حرارة الجسم خلال الصيام، حيث يُفضل ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة ذات ألوان فاتحة، ويفضل أن تكون مصنوعة من القطن لمساعدتها على امتصاص العرق وتقليل الشعور بالحرارة، وتجنب الأقمشة الصناعية التي قد تزيد من التعرق وعدم الراحة أثناء الصيام.

تقليل النشاط البدني أثناء الصيام

يُنصح بتجنب الأنشطة البدنية العنيفة أو التمارين الرياضية خلال النهار لأن التعرق الزائد يؤدي إلى فقدان الماء والأملاح المعدنية، ما قد يعرض الصائم لخطر الجفاف، وإذا كان لا بد من ممارسة الرياضة، فمن الأفضل أن يكون ذلك بعد الإفطار حتى يتمكن الجسم من تعويض السوائل المفقودة.

التغذية السليمة بين الإفطار والسحور

شرب الماء بكميات كافية

لضمان ترطيب الجسم ومنع الجفاف، يجب شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، ومن الأفضل توزيع شرب الماء على فترات منتظمة خلال المساء لضمان بقاء الجسم رطبًا طوال اليوم التالي.

الابتعاد عن المشروبات المدرة للبول

تساهم المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية في زيادة فقدان السوائل من الجسم، ما قد يؤدي إلى الشعور بالعطش أثناء الصيام، وبدلًا من ذلك، يمكن استبدالها بالعصائر الطبيعية والمشروبات العشبية التي تحافظ على ترطيب الجسم.

تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء

يوصي أخصائيو التغذية بإدراج الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ، الخيار، البرتقال، والخس في وجبات الإفطار والسحور، وهذه الأطعمة تساعد في الحفاظ على مستوى الماء داخل الجسم لفترة أطول، ما يقلل من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.

الحد من تناول الأطعمة المالحة والمقلية

تؤدي الأطعمة المالحة والمقلية إلى زيادة الشعور بالعطش والجفاف أثناء الصيام لأنها تسبب اختلال توازن السوائل في الجسم، لذا يُفضل استبدالها بالأطعمة المشوية أو المطهية على البخار للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وترطيب الجسم.

أفضل وقت لتناول وجبة السحور

ينصح الخبراء بتأخير وجبة السحور إلى أقرب وقت قبل آذان الفجر لأن ذلك يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة والترطيب خلال ساعات الصيام الطويلة، ويفضل أن تحتوي وجبة السحور على مصادر بروتينية مثل البيض أو الزبادي، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان أو الخبز الأسمر لضمان الشعور بالشبع لفترة أطول.