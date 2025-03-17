الامارات | أنوار رمضان تضيء بيوت دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنوار رمضان وأهلّته وديكوراته تزين بيوت دبي في كل المناطق و«الفرجان»، وكأنها ترحب بزوارها، وتحتفي بقِيَم شهر الخير والعطاء، وتهنئ الجميع بالمناسبة الغالية عبر رسالة مكتوبة بعناقيد الأنوار والزينات الجميلة في المدينة.

وكان براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومؤسسة «فرجان دبي»، قد أطلقا في إطار حملة «رمضان في دبي» مسابقة «بيوت دبي في رمضان»، لاختيار «أجمل بيت» من ناحية التزيين والإضاءات المثبتة على واجهات البيوت في شتى أنحاء دبي، وآخر موعد لتلقي المشاركات هو 21 من الشهر الجاري.