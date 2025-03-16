الامارات | صيني يتحول إلى نجم يومي على وسائل التواصل دون معرفته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أصبح رجل صيني يبلغ من العمر 62 عامًا ويعيش بمفرده في الصين ظاهرةً واسعة الانتشار بعد أن بدأ قرويون بتسجيل حياته اليومية، دون علمه على ما يبدو، في نسخة واقعية من برنامج "ترومان شو".

ويعدّ "فنغ ديان وو"، المعروف لدى السكان المحليين باسم "الأخ مين"، أحدث نجم صيني على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يدرك أنه من المشاهير على الإنترنت.

ويعاني الرجل المسن من إعاقات ذهنية وفقا لموقع "ديكستر" ويعيش وحيدًا تمامًا في منزل صغير متهالك في مدينة تسانغتشو شمال الصين.

وتشير التقارير إلى أن ديان وو تعرض لإصابات في أحباله الصوتية ودماغه أثناء دفاعه عن صديق في شبابه، مما تسبب في تأخر في الإدراك. ويعيش في منزله بمفرده منذ وفاة والديه، ويعتمد في معيشته على جمع الطعام والمؤن من السكان الآخرين. ولفتت قصة ديان وو انتباه مستخدمي الإنترنت الصينيين بعد تصوير مقطع فيديو للرجل وهو يجمع الكرنب ليلًا في القرية، والذي نشره لأول مرة على الإنترنت قروي آخر في تسانغتشو عام 2022.

وبعد انتشار الفيديو، بدأ السكان المحليون بتصويره ونشر مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أصبح تصوير حياته اليومية أمرًا شائعًا.

واعتبارًا من عام 2025، تم تركيب كاميرات في معظم غرف منزله، تُظهر ديان وو وهو يؤدي مهامه اليومية، مثل إطعام دجاجاته والاسترخاء أو حتى شراء أغراض من المتاجر المحلية، حيث تم تركيب كاميرات أيضًا لمراقبته. ووفقًا للتقارير الصينية، فإن الأموال التي جناها من مقاطع الفيديو والبث المباشر تعود إليه مباشرةً في محاولة لتحسين حياته وتحسين ظروفه المعيشية. منذ أن اكتسب شهرة واسعة، ويدلل القرويون ديان وو برحلات إلى النوادي الليلية، وجلسات تجميل، وغيرها... ولكن على الرغم من أن المحتوى المفيد قد اكتسب جمهورًا كبيرًا، إلا أن العديد من مستخدمي الإنترنت قلقون بشأن تصوير الرجل طوال الوقت دون علمه.

وبعد تزايد الغضب إزاء مراقبة ديان وو المستمرة، يبدو أن الحسابات التي تنشر محتوى ديان وو قد أُزيلت. كما زعم القرويون أنه أُخرج من منزله على يد أقاربه واقتيد للعيش معهم اعتبارًا من مارس 2025، على الرغم من عدم تأكيد هذا التصريح.