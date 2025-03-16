الامارات | "صورة سيلفي" تتسبب بإرسال سائحة صينية إلى المستشفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أُصيبت سائحة صينية في سريلانكا بجروح بالغة بعد أن أخرجت جسدها خارج قطار متحرك لالتقاط الصور، واصطدمت بجدار نفق.

وأفادت التقارير أن السيدة، البالغة من العمر 35 عاماً، في حالة حرجة بعد تعرضها لإصابات بالغة في الرأس والساق. ووقع الحادث في 9 مارس أثناء سفرها من نانو أويا إلى بادولا، حيث كانت تميل خارج القطار لالتقاط الصور، عندما اصطدم رأسها بجدار نفق، مما تسبب في سقوطها.

ونُقلت المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، على وجه السرعة إلى مستشفى هابوتالي الإقليمي، قبل نقلها إلى مستشفيين آخرين لتلقي العلاج والرعاية الخاصة. وأصدرت السفارة الصينية في سريلانكا إشعاراً على موقعها الإلكتروني، تُذكّر فيه السياح بـ "الابتعاد عن أبواب القطارات وعدم الميل خارج القطار لالتقاط الصور".

كما حذرت السياح من العبث بخطوط السكك الحديدية. ويُعدّ الميل خارج القطارات خدعة تصوير شائعة بين السياح في سريلانكا، حيث تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، لقطات للأشخاص وهم يُخرجون رؤوسهم أو أجسادهم من القطارات.

وفي ديسمبر الماضي، أفادت التقارير أن سائحة صينية أخرى في سريلانكا سقطت من قطار متحرك تحت أغصان شجرة بينما كانت تُخرج كامل الجزء العلوي من جسدها لتصوير مقاطع فيديو. ولحسن الحظ، لم تُصب إلا بجروح طفيفة.

وفي فبراير، أفادت التقارير بوفاة سائحة روسية تبلغ من العمر 53 عامًا في البلاد بعد سقوطها من قطار أثناء انحنائها لالتقاط صورة.

من جهته قال مرشد سياحي محلي يُدعى كريش لوكالة "هونغشينغ نيوز" الإعلامية الصينية أن العديد من الأشخاص أصيبوا بجروح، بل ولقوا حتفهم، نتيجةً لهذا السلوك الخطير.

واقترح على السياح ركوب قطار بطيء يُدعى كاليبس، وهو مخصصٌ خصيصًا للمسافرين الذين يرغبون في التقاط الصور.