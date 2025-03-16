أضرار الهيالورونيك أسيد للبشرة.. متى يصبح خطراً ويؤدي إلى نتائج عكسية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 11:49 صباحاً - يُعتبر حمض الهيالورونيك أحد أكثر المكونات شهرة في مستحضرات العناية بالبشرة، بفضل قدرته الفائقة على ترطيب البشرة بعمق وتعزيز مرونتها؛ ما يمنحها مظهراً مشرقاً ونضراً، لكن هل تساءلتِ يوماً عن أضرار الهيالورونيك أسيد للبشرة؟ فعلى الرغم من فوائده العديدة؛ فإنه قد لا يكون مناسباً للجميع، حيث يمكن أن يسبب بعض الأضرار عند استخدامه بطريقة غير صحيحة أو عند تطبيقه على أنواع بشرة معينة.

في الآتي، "الخليج 365" تطلعك عن أضرار حمض الهليالورونيك المحتملة عند استخدامه، والأسباب التي قد تجعل هذا المكون غير مناسب لبعض الأشخاص، موضحة متى يجب الحذر عند استعماله، وطرق تجنُّب أي مضاعفات قد تؤثر في صحة بشرتك وجمالها.

ما حمض الهيالورونيك؟

الهيالورونيك أسيد يُعتبر مكوناً رائعاً للعناية بالبشرة

يُعَدُّ الهيالورونيك أسيد "Hyaluronic Acid" مكوناً طبيعياً يوجد في الجسم، يعمل على الاحتفاظ بالرطوبة داخل خلايا الجلد؛ ما يساعد على منح البشرة ملمساً ناعماً، لكن مع التقدم في العمر، يبدأ الجسم بفقدان هذه المادة؛ ما يؤدي إلى جفاف البشرة وظهور التجاعيد، ولهذا السبب أصبح الهيالورونيك أسيد عنصراً أساسياً في مستحضرات العناية بالبشرة، مثل السيروم، والكريمات، وحتى حقن الفيلر.

الآثار الجانبية لحمض الهيالورونيك

على الرغم من أن حمض الهيالورونيك يُعَدُّ أحد أقوى المكونات في عالم العناية بالبشرة؛ فإن استخدامه بطريقة غير صحيحة أو على بشرة غير ملائمة قد يسبب مضاعفات جانبية، التي قد تتراوح بين الجفاف العكسي للجلد، والحساسية، وانسداد المسام، ومضاعفات الحقن التجميلي. فكيف يحدث ذلك؟

الجفاف العكسي للبشرة

بدلاً من ترطيب البشرة، يمكن أن يؤدي الهيالورونيك أسيد أحياناً إلى تجفيف الجلد بشكل أكبر. يحدث ذلك عندما يُستخدم في بيئة جافة، حيث لا يجد الرطوبة الكافية لسحبها من الجو، فيقوم بامتصاصها من داخل خلايا البشرة نفسها؛ ما يؤدي إلى جفاف وتشقق الجلد عوضاً عن ترطيبه.

نصيحة: عند استخدام سيروم الهيالورونيك أسيد، يُفضل تطبيقه على بشرة رطبة بعد غسل الوجه، ثم استخدام كريم مرطب فوقه للحفاظ على الماء داخل البشرة.

تحسس البشرة

على الرغم من أن الهيالورونيك أسيد مادة طبيعية؛ فإن بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية أو تحسس جلدي عند استخدامه، خاصة إذا كان بتركيز عالٍ أو ممزوجاً مع مكونات أخرى مثل الأحماض المقشرة أو الريتينول. تشمل أعراض التحسس الآتي:

احمرار شديد في الجلد.

حكة أو التهاب موضعي.

إحساس بالحرقان بعد التطبيق.

نصيحة: إذا كانت بشرتكِ حساسة؛ فجربي منتجاً يحتوي على تركيز منخفض من الهيالورونيك أسيد، ويفضل اختباره على جزء صغير من الجلد قبل تطبيقه على الوجه بالكامل.

انسداد المسام وظهور البثور

على الرغم من أن الهيالورونيك أسيد غير كوميدوجينيك "لا يسبب انسداد المسام"؛ فإن بعض التركيبات، خاصة تلك التي تحتوي على زيوت ثقيلة أو مواد مرطبة سميكة، قد تؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب، ولا سيما لأصحاب البشرة الدهنية والمختلطة.

نصيحة: اختاري تركيبة خفيفة وسريعة الامتصاص، مثل السيروم الخالي من الزيوت، لتجنب تفاقم مشكلة حب الشباب.

أضرار الهيالورونيك أسيد بعد الحقن التجميلي

تُستخدم حقن الفيلر بالهيالورونيك أسيد لملء التجاعيد أو تعزيز ملامح الوجه، لكنها قد تسبب بعض المضاعفات إذا لم تُجْرَ بطريقة صحيحة. تتمثَّل أضرار حقن الفيلر بالآتي:

تورم شديد أو كدمات في موضع الحقن.

عدم تناسق في الشكل إذا لم يتم توزيع المادة بالتساوي.

التهابات أو تكتلات تحت الجلد في بعض الحالات النادرة.

نصيحة: اختاري طبيب تجميل معتمداً وذا خبرة؛ لتجنب أي مضاعفات غير مرغوب فيها.

عدم ملاءمة بعض أنواع البشرة

ليس كل أنواع البشرة تستفيد من الهيالورونيك أسيد بالطريقة نفسها؛ فالبشرة شديدة الحساسية قد تتفاعل معه سلباً، ما يؤدي إلى: جفاف، احمرار، أو تحسس جلدي عند استخدامه بشكل يومي.

نصيحة: استخدميه بتركيزات منخفضة في البداية، ثم زيدي الكمية تدريجياً حسب استجابة بشرتك.

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5 طرق لتجنب أضرار الهيالورونيك أسيد

البدء بتركيز منخفض من حمض الهيالورونيك، ولا سيما إذا كنت تستخدمينه للمرة الأولى. تطبيقة على بشرة رطبة؛ إذ يساعد ذلك على منعه من امتصاص الرطوبة من داخل البشرة. ترطيب البشرة مباشرةً بعد استعال حمض الهيالورونيك، لمنع الجفاف العكسي. عدم استعماله مع مكونات قوية مثل الأحماض المقشرة أو الريتينول في البداية. استشيري طبيب الأمراض الجلدية، قبل حقن الفيلر، لتجنب أي مضاعفات محتملة.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.