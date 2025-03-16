مكياج سموكي جذاب لسهرات رمضان 2025.. طبقيه على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 10:18 صباحاً - خلال شهر رمضان المبارك، تبحث كثير من السيدات عن طلة أنيقة وملائمة لأجواء الشهر الفضيل من أزياء رمضانية وإطلالة جمالية جذابة تلفت الانتباه في سهرات رمضان، وإذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة فخمة لناحية مكياجك، ما عليك إلا اختيار صيحة المكياج السموكي بتدرجاته الجذابة والدافئة التي تبرز جمالك في سهرات رمضان وتُضفي المزيد من الجاذبية والقوة على إطلالتك. حيث يعد المكياج السموكي الأفخم والأرقى بين صيحات المكياج ويمكن اعتماده من وحي النجمات العرب اللواتي يظهرن بأجمل رسمات العيون السموكي القوية والبارزة من جهة والناعمة من جهة أخرى.

اختاري من "الخليج 365" مكياج سموكي لسهرات رمضان على طريقة النجمات من أجل تعزيز جمالك وإبراز ملامحك بشكل متألق وراقٍ خلال رمضان 2025.

مكياج سموكي ناعم على طريقة نانسي عجرم

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من بين أنماط المكياج الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة نجد المكياج السموكي الناعم، الذي يمنح البشرة مظهراً طبيعياً ونضارةً فائقةً، ننصحك بهذا المكياج في مناسبات رمضان على غرار النجمة نانسي عجرم التي تألقت في إحدى إطلالاتها بهذه الصيحة الناعمة والبسيطة التي ارتكزت على ظلال العيون السموكي فوق جفن العين المتحرك بأسلوب براق ناعم مع الكحل الأسود الخفيف في قلب العين وطبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، كذلك اختارت الفاونديشن البرونزي الناعم مع البلاش الترابي اللامع على تفاحة الخدين وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميل.

مكياج سموكي أسود بارز ومجنح من أحلام

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لا تزال صيحة المكياج السموكي الأسود البارز تحتل الصدارة في صيحات المكياج، إذ تُبرز جمال وجه المرأة بأسلوب أنثوي، وتعزز من جمال نظرة العينين، ولتحصلي على هذه الإطلالة الجذابة والجريئة في سهرات رمضان، يمكنك اعتماد أسلوب النجمة أحلام التي اختارت ظلال العيون السموكي السوداء القوية والمسحوبة إلى خارج جفن العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ونسقت مع مكياجها الفاونديشن المخملي والمناسب على لون بشرتها السمراء مع البلاش البرونزي البارز على تفاحة الخدين وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي.

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مكياج سموكي دافئ على غرار أنغام

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ولإطلالة دافئة في سحور رمضان، يمكنك اعتماد مكياج سموكي بلسمات دافئة وجذابة على طريقة النجمة أنغام صاحبة العيون الواسعة، طبقي ظلال العيون السموكي الداكن فوق الجفن المتحرك مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا المطولة للرموش، واعتمدي الفاونديشن الموحد والمخملي مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين وأكملي جمالك بأحمر الشفاه الزهري المات والمحدد بالكونتور بدرجة زهرية داكنة، هذا المكياج يليق بصاحبات الوجه الدائري والعيون الواسعة.

مكياج سموكي فخم من وحي بلقيس فتحي

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يعد المكياج السموكي الفخم بدرجات معدنية لامعة خياراً مثالياً للمرأة الراغبة في التألق بإطلالة مميزة في سحور رمضان. فهذه الصيحة تتناغم مع جميع درجات ألوان البشرة، ويمكنك التألق بها على طريقة النجمة بلقيس فتحي التي اختارتها في واحدة من أجمل إطلالاتها من خلال ظلال العيون السموكي المعدني فوق جفن العين المتحرك بلسمات لامعة جنباً إلى جنب مع الفاونديشن الموحد والمناسب للبشرة السمراء والبلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه النيود الغلوس.

مكياج سموكي ترابي قوي من وحي أصالة نصري

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ومن صيحات المكياج السموكي الجذابة التي يمكنك التألق بها في سهرات رمضان، صيحة السموكي الترابي بدرجات قوية وداكنة بارزة على غرار النجمة أصالة نصري، حيث ارتكز مكياجها على ظلال العيون السموكي القوية المسحوبة إلى خارج جفن العين العلوي مع الظلال الترابية المدموج بها وخط الأيلاينر المجنح والمحدد لرسمة العين والكحل الأسود في قلبها وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة المخملي والموحد المصقول بالبلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الغلوس المحدد بالكونتور الكراميل.

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مكياج سموكي أسود مات على طريقة إليسا

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ويناسب المكياج السموكي المات بدرجات سوداء بارزة سهرات رمضان لا سيما إذا تم تطبيقه بأسلوب النجمة إليسا التي تشتهر بهذه الصيحة الجمالية، طبقي ظلال العيون السموكي الأسود المات ليغمر كامل جفن العين العلوي مع الكحل الأسود البارز في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش واحصلي على عيون جذابة على غرارها جنباً إلى جنب مع مكياج البشرة المخملي والموحد والبلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الغلوس الطبيعي.

مكياج سموكي فضي من وحي رحمة رياض

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ويمكنك التألق في سحور رمضان بمكياج سموكي فضي على طريقة النجمة رحمة رياض، حيث يناسب هذا المكياج مختلف أشكال العيون، وخصوصاً العيون الصغيرة، فاللمسة الفضية تجعل العين أكبر حجماً وأكثر اتساعاً وإشراقاً. كما أن الأيلاينر الرفيع المسحوب على خط الجفن العلوي يعزز من جمال العين ويجعلها مسحوبةً وأكثر إشراقاً. إذا أردت التمتّع بمكياج لافت وجذاب في سحور رمضان، اعتمدي مكياج عيون سموكي فضياً من وحيها مع طبقات الماسكرا المطولة للرموش ومكياج البشرة الناعم مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأنهي مكياجك بالغلوس الزهري.