9 أطعمة تسبب انتفاخ البطن وزيادة الدهون.. تجنبها

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتفاخ البطن وتراكم الدهون من المشكلات الصحية التي يعاني منها العديد من الأشخاص حول العالم، وقد يكون لهما تأثير كبير على صحة الفرد وعلى راحته النفسية والجسدية، فهو شعور بالامتلاء أو التورم في منطقة البطن، وقد يكون مصحوبًا بألم أو غازات أو شعور بالثقل.

ويحدث هذا الانتفاخ عادة بسبب تراكم الغازات في الأمعاء أو احتباس السوائل أو اضطرابات هضمية أخرى، وفي بعض الحالات يكون الانتفاخ مؤشرًا لمشاكل صحية أكثر خطورة مثل التهابات الأمعاء أو اضطرابات هرمونية.

أما تراكم الدهون الزائدة في الجسم، سواء تحت الجلد أو في محيط الأعضاء الداخلية، قد يؤدي إلى زيادة الوزن أو السمنة، وتراكم الدهون في منطقة البطن على وجه الخصوص يعتبر من أكثر المشاكل شيوعًا، ويمكن أن يكون مرتبطًا بمجموعة من العوامل مثل النظام الغذائي غير الصحي، قلة النشاط البدني، التوتر، التغيرات الهرمونية، أو العوامل الوراثية، وكشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» أسباب انتفاخ البطن وتراكم الدهون وطرق العلاج.

أسباب انتفاخ البطن وتراكم الدهون

التدخين والكحوليات.

قلة شرب المياه، إذ تسبب حبس الجسم للسوائل خاصة في منطقة البطن والجناب.

السهر وقلة النوم.

التوتر والإجهاد.

المعاناة من حساسية من مادة اللاكتوز «سكر الحليب».

المعاناة من حساسية من الجلوتين «بروتين موجود في القمح والشعير».

ابتلاع الهواء أثناء الطعام.

تناول الطعام بسرعة.

تناول الطعام مرة واحدة وبكمية كبيرة.

القولون العصبي.

9 أطعمة تسبب انتفاخ البطن وزيادة الدهون

وسلط استشاري التغذية الضوء على 9 أطعمة تسبب انتفاخ البطن وزيادة الدهون، جاءت على النحو التالي:

الأكلات الدسمة المقلية

البصل

القرنبيط

الخس

الباذنجان

البقوليات

البازلاء

الفاصوليا

الفواكه المجففة

نصائح لتجنب انتفاخ البطن

تجنب السهر والحفاظ على النوم 7 ساعات متواصلة.

شرب المياه 8 أكواب على الأقل يوميًا.

ممارسة تمارين بطن 3 مرات في الأسبوع.