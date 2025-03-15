الامارات | مخالفة سير "مازحة" لسيارة تبين أنها مصنوعة من الثلج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حصل رجل في كندا على مخالفة مرور لسيارة كان نحتها بالكامل من الثلج على الطريق العام، لتتوقف عندها الشرطة وتتفقد الأمر. وأثار الموقف الضحك ولا سيما لضباط الشرطة المحلية الذي اعترفوا بانخداعهم بالسيارة كاملة الحجم والمصنوعة بالكامل من الثلج.

ووفقًا لقناة WGCL-TV ، قام سيمون لابريس وهو ميكانيكي بنحت نموذج بالحجم الطبيعي لسيارة DeLorean DMC-12 في منتصف منطقة إزالة الثلوج المحلية.

ولفتت "السيارة"، التي اشتهرت بسلسلة أفلام "العودة إلى المستقبل"، انتباه أحد ضباط الشرطة الذي خدعه عمل لابريس في الثلج لدرجة أنه طلب سيارة دورية ثانية للتحقق منها.

وكتبت قناة CBS Los Angeles أنه بعد أن أدرك الضباط عدم وجود سيارة تحت كومة الثلج، تم منح لابريس تذكرة وقوف سيارات مزيفة مكتوب عليها، "لقد جعلت ليلتنا سعيدة هاهاهاها ."

ويقال إن عمال الصرف الصحي في مونتريال قاموا بإزالة مقلب الميكانيكي البالغ من العمر 33 عامًا في اليوم التالي.