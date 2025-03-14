الامارات | خدعة سهلة لإجراء محادثات قصيرة ناجحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للتواصل مع الآخرين، لا يمكننا إخفاء جوانب كبيرة من أنفسنا. علينا أن نكون مستعدين للكشف، إلى حد ما، عما نفكر فيه، ونفعله، ونشعر به، ونتعلق به، لنمنح شريكنا في المحادثة أموراً ليتفاعل معها.

مع أن الأمر قد يكون صعباً على الانطوائيين، أو القلقين اجتماعياً، فقد وجدت الأبحاث أن مشاركة حياتنا بطريقة تدريجية ومتبادلة هي أساس الصداقة القوية.

لحسن الحظ، هناك خدعة سهلة يستخدمها أكثر الأشخاص ثقة وتواصلاً ومحبة، وهي تتضمن استغلال «مفاتيح الحوار»، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

كيفية اكتشاف «مفاتيح الحوار»

ابتكر عالم النفس الاجتماعي آدم ماستروياني «مفاتيح الحوار» التي قد تكون أي شيء يثير اهتمامك، أو يذكرك بشيء آخر، أو يثير سؤالاً. أمسك بالمفتاح الذي يلفت انتباهك، وادخل من هذا الباب. إليك مثالاً:

قلت لزميلك: «صباح الخير! كيف كانت عطلة نهاية الأسبوع؟»، ليجبيك زميلك: «رائعة. قمتُ أنا وشريكي ببعض الأعمال في منزل والدي».

الآن، لديك مجموعة من المفاتيح التي تُستخدم يومياً. ربما سمعتَ كلمة «شريك»، «عمل»، «أبي»، «مكان». أياً كان الجزء الذي تذكَّره عقلك من تلك الجملة، يمكنك إرجاعه إلى إجابة ذات صلة: «رائع. هل أنت من محبي الأعمال اليدوية، أم شريكك؟»... أو «هذا رائع. ما الذي عملت عليه؟».

ومهما كان جوابك، قدِّم بعضاً من أفكارك الخاصة - ما تفكر فيه، أو تفعله، أو تشعر به، أو تتذكره. حاول تقديم معلومات شخصية؛ حيث إن إخبار زميلك أو صديقك عن نفسك يُحسّن صورتك لديه، مما يجعلك أكثر ارتباطاً به.

مهما كان اختيارك، فأنت ببساطة منحتهم فرصة للتحدُّث، ثم استمع لما يقدمونه واستمر. الأمر أشبه برمي الكرة ذهاباً وإياباً.

لا تُرهق نفسك

لا يُشترط أن تكون هذه المحادثات «مُبهرة» أو «استثنائية». قلّل الضغط على نفسك بخفض مستوى التحدي بشكل كبير.

والسعي لإجراء محادثات استثنائية: عندما نُلزم أنفسنا بمعايير الظهور بطريقة مُبهرة أو استثنائية أو فائقة الذكاء، «قد يجعل من يُجرونها غرباء عن أي شخص آخر على الأرض»، وفقاً لعالم النفس غاس كوني.

خصوصاً بالنسبة للكماليين، عندما نعتاد على الطموح العالي، قد يبدو خفض المستوى أمراً خاطئاً، لكنه يسمح لمزيد من الأصدقاء والأصدقاء المُحتملين بتجاوز الحواجز والتقرب منّا.