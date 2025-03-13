الامارات | الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني تفجّر مفاجأة .. وتعلن إسلامها في خيمة رمضانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجّرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفةً أنها أسلمت منذ حوالي عشرين سنة، وأنها لم تتزوج إلا من مسلمين.

وأطلّت حوراني في إحدى الخيام الرمضانية في مصر، قائلةً: "أنا أعلنت إسلامي من لما كان عندي عشرين سنة". وتابعت: "وأنا ما تجوّزتش غير مسلمين، ما تجوزتش من مسيحيين"، موضحة أن قناعتها الشخصية كانت الدافع الأساسي لهذا القرار الذي لم تتحدث عنه علناً في السابق.

وردا على سؤال حول دخولها الإسلام، أكدت الفنانة البالغة من العمر 40 عاماً: "اقتنعت بالإسلام واقتنعت بالقرآن". مضيفة "لكنني لا أفضل الخوض كثيراً في الأمور الدينية، فأنا لست متعصبة، والحمد لله أنا مسلمة".

وظهرت حوراني مرتدية قفطاناً مستوحى من أجواء شهر رمضان، مشيرة إلى أنها آمنت بتعاليم الدين الإسلامي كما آمنت بالقرآن الكريم.

وكانت حوراني قد أكّدت قبيل زواجها الأول في عام 2009، أنها ستُشهر إسلامها خلال مراسم زواجها من شريكها الأول النمسوي من أصل إيراني علي رزا الماسي، بعد أن ارتبطا مدنياً، مشددة آنذاك على أنها لم تتخل عن انتمائها المسيحي.

وتجدر الإشارة إلى أن حوراني أعلنت طلاقها من الماسي في عام 2014، بعد زواج أثمر عن ابنتها الوحيدة ديلارا التي كانت في سنّ الخامسة حين انفصلا.

يُذكر أن دومينيك حوراني اشتهرت بأغان عدة، منها "عتريس" باللهجة الصعيدية المصرية والتي لاقت رواجاً كبيراً، و"الخاشوقة"، وهي من تراث الساحل السوري وتعني الملعقة. وهي تحمل شهادة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، من كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت.