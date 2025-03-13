انتشار فيروس H1N1 في لبنان.. تحذيرات من تفشي العدوى وهذه طرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني المواطنون في لبنان حاليًا من انتشار واسع للفيروسات، إلا أنّ فيروس H1N1 تصدّر المشهد اليوم، بعدما أكدت وسائل إعلام لبنانية، نقلًا عن مصادر طبية، ارتفاع أعداد المصابين بشكل لافت يدعو للقلق.

أوضحت وسائل إعلام لبنانية أن انتشار الفيروس يعود إلى تراجع مناعة بعض الأفراد بعد إصابتهم بمتلازمة ما بعد كورونا، مما جعلهم أكثر عرضة للأمراض الفيروسية الأخرى، كما ساهم إهمال بعض الأشخاص تلقي لقاح الإنفلونزا، بالإضافة إلى الطقس البارد، في زيادة معدلات انتشار الفيروس بين المواطنين.

ما هو فيروس H1N1؟

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ظهرت إنفلونزا H1N1 لأول مرة عام 2009، وأعلنت المنظمة انتهاء الوباء في أغسطس عام 2010، ومنذ ذلك الوقت، أصبح الفيروس ينتقل بين البشر مثل بقية فيروسات الإنفلونزا الموسمية، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة.

الفئات الأكثر عرضة لمخاطر فيروس H1N1

كبار السن

الأطفال دون الخامسة

الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة.

أعراض فيروس H1N1

يسبب الإصابة بفيروس H1N1، عدة أعراض لأمراض الجهاز التنفسي، على النحو التالي:

- حمى وقشعريرة

- الإحساس بالحمى دون ارتفاع في درجة الحرارة

- سعال جافًا أو مصحوبًا بالبلغم

- ضيق في التنفس

- التعب والإعياء

- الدوار

- الإحساس بالإغماء

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف

- احتقان الأنف

- آلام العضلات

- الصداع

- الغثيان

- القيء

- فقدان الشهية

- إسهال

- فقدان حاسة الشم

- تغيرات في حاسة التذوق أو فقدان القدرة على التذوق.

هل يتسبب الفيروس الموت؟

في بعض الحالات، قد يؤدي الفيروس إلى مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والرئة، إذ يُعتبرون الأكثر عرضة للخطر.

الوقاية من انتشار المرض

يجب على مرضى الإنفلونزا تغطية الفم والأنف بمناديل ورقية أثناء السعال أو العطس.

المداومة على غسل اليدين.

ملازمة المنزل في حال الشعور بالمرض.

الحفاظ على مسافة تزيد على المتر بين المصابين وبين غير المرضى.