الامارات | طفل يتصل بالشرطة لأن والدته أكلت حصّته من الآيس كريم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتصل صبي يبلغ من العمر 4 سنوات من ولاية ويسكونسن برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن "تصرفات والدته السيئة" بعد تناولها ما يبدو أنها حصته من الآيس كريم.

وقالت إدارة شرطة قرية ماونت بليزانت على وسائل التواصل الاجتماعي إن ضابطين استجابا لنداء منزل حيث "اتصل صبي صغير برقم الطوارئ 911 قائلاً إن والدته سيئة ويجب أن تذهب إلى السجن".

وأبلغ الصبي البالغ من العمر 4 سنوات الضباط المستجيبين أن "والدته أكلت الآيس كريم ويجب أن تذهب إلى السجن بسبب ذلك".

وغير الصبي رأيه في النهاية، وفقا لوكالة "يو بي آي" بشأن عقوبة والدته، قائلاً إنه الآن "يريد فقط بعض الآيس كريم".

وعاد الضباط إلى المنزل في اليوم التالي "لمفاجأته ببعض الآيس كريم بعد أن قرر أنه لا يريد أن تقع والدته في مشاكل بعد الآن" .