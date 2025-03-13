الامارات | أم وزنها 154 كيلوغراماً جلست فوق طفلها لتؤدبه فقتلته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

توفي طفل يبلغ من العمر 10 أعوام في ولاية إنديانا بعد أن جلست والدته بالتبني، التي يبلغ وزنها 340 رطلاً (154 كيلو)، عليه لعدة دقائق لأنه كان "يتصرف بشكل سيء".

وحُكم على جينيفر لي ويلسون، 48 عامًا، في يناير بالسجن لمدة ست سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد على أن يتم تنفيذه تحت المراقبة، وفقًا لـ WMAQ. واتهمت بالقتل غير العمد في وفاة داكوتا ليفي ستيفنز.

ففي 25 أبريل، تم استدعاء الشرطة إلى منزل في فالبارايسو بولاية إنديانا، لأن الصبي لم يكن يتنفس واتضح أنه ليس لديه نبض، ووفقًا لتقرير CBS News. وجد ضابط كدمات على الجزء السفلي من رقبة الطفل وصدره، وحاول الضباط إنعاش الصبي، لكنه نُقل إلى المستشفى حيث توفي لاحقًا.

وأخبرت ويلسون الشرطة أن الصبي هرب للتو من المنزل، وقد وجدته في منزل أحد الجيران وأعادته. قالت إنه كان لا يزال "يتصرف بشكل سيئ" وألقى بنفسه على الأرض، وأخبرها أنه سيغادر.

ووفقًا لملف المحكمة، أخبرت ويلسون الشرطة أنه "عندما حاولت منعه من المغادرة، لا تعرف ما إذا كانت قد تصدت للطفل أم سقطا على الأرض، لكن نيتها كانت الإمساك به".

وقالت إنها جلست على بطنه لمدة خمس دقائق تقريبًا. وأنه توقف في النهاية عن الحركة، لكنها اعتقدت أنه كان يتظاهر. "هل أنت تتظاهر؟" سألت قبل أن تقلبه وتلاحظ أن جفونه كانت شاحبة. ثم بدأت ويلسون في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي واتصلت بعدها برقم 911.

وفي 27 أبريل، قال مستشفى ساوث بيند ميموريال أن الطفل عانى من تلف في الأعضاء والأنسجة الرخوة ونزيف في الكبد والرئة وإصابات أخرى.