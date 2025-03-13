صيحات مكياج ناعم لإفطارات رمضان 2025: اختاريها بأسلوب المدونات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 مارس 2025 10:19 صباحاً - مع حلول شهر رمضان المبارك، تبحث الكثير من الشابات والسيدات من صاحبات الذوق الناعم والبسيط عن أساليب مكياج ناعمة تبرز جمالهن خاصة في إفطارات رمضان، بعيداً عن صيحات المكياج المبالغ فيها والألوان القوية والصارخة.

ومن المعروف ان المكياج الناعم المناسب لإفطارات رمضان 2025 يعتمد على الألوان الخفيفة والباهتة، من ظلال العيون وطبقات الماسكرا القليلة ومكياج البشرة الطبيعي والموحد، مع القليل من البلاش الناعم وألوان أحمر الشفاه الزهرية أو النيود بتدرجاتها الناعمة والخفيفة على الشفاه، كل ذلك تستهويه الكثير من السيدات في شهر رمضان المبارك، إلى جانب تسريحات الشعر البسيطة والأزياء الرمضانية المحتشمة والمناسبة للشهر الكريم.

ومن "الخليج 365"، جمعنا لك باقة مميزة من أجمل صيحات المكياج الناعم لإفطارات رمضان على طريقة مدونات الموضة والجمال؛ لتختاري الأنسب لك في إفطارك الرمضاني هذا العام.

مكياج أزرق مائي ناعم من نجود الرميحي

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إذا كنت من محبات تدرجات اللون الأزرق المائي في مكياجك، ننصحك بأسلوب مدونة الموضة والجمال نجود الرميحي التي تألقت في رمضان الماضي بإطلالة رمضانية لافتة باللون الأزرق، نسقت معها مكياجًا أزرق مائيًا ناعمًا ارتكز على ظلال العيون الزرقاء الباهتة فوق جفن العين المتحرك، مع الكحل الأسود الناعم المحدد لرسمة العين اللوزية، وطبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة بالفاونديشن البرونزي الناعم، جنباً إلى جنب مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الزهري المات والخفيف جداً.

مكياج زهري ناعم على طريقة سوسن القاضي

View this post on Instagram A post shared by Sausan AlKadi سوسن القاضي (@stylemesausan)

وإذا كنت ممن يفضلن الألوان الزهرية الناعمة في إفطارات رمضان 2025، يمكنك التألق بأسلوب مدونة الموضة والجمال سوسن القاضي، التي اختارت صيحة المكياج الزهري الناعم في شهر رمضان العام الماضي، حيث طبقت ظلال العيون الزهرية الناعمة فوق جفن العين العلوي بالكامل، بأسلوب مسحوب إلى خارج الجفن، مع طبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، وبدت بشرتها موحدة ومخملية بالفاونديشن المناسب لها، والبلاش الزهري الناعم على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوس المحدد بالكونتور باللون نفسه.

يمكنك أيضاً التألق بمكياج ناعم من وحي النجمات الإماراتيات

مكياج نيود ناعم من وحي العنود بدر

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أما إذا كنت من محبات المكياج الطبيعي بألوان نيود في إفطارات رمضان، يمكن اعتماد مكياج مدونة الموضة والجمال العنود بدر، التي تألقت بمكياج نيود ناعم، طبقت فيه القليل من ظلال العيون النيود فوق جفن العين المتحرك، مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، وطبقات الماسكرا القليلة على الرموش، واعتمدت الفاونديشن الطبيعي الناعم والخفيف مع البلاش الترابي بطبقات بسيطة على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري المات والخفيف، كما اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مما أضفى لمساته الطبيعية والناعمة على إطلالتها.

مكياج ترابي ناعم على غرار لما العقيل

View this post on Instagram A post shared by Lama Alakeel لما العقيل (@lama.alakeel)

أما الألوان الترابية التي تعد خياراً مثالياً لمكياج رمضان، فيمكنك تطبيقها بتدرجات ناعمة وخفيفة على طريقة مدونة الموضة والجمال لما العقيل، التي طبقت صيحة المكياج الترابي الناعم في رمضان الماضي، حيث ارتكز على ظلال العيون الترابية فوق جفن العين المتحرك، والقليل من طبقات الماسكرا على الرموش، وبدت بشرتها موحدة وناعمة بالفاونديشن المناسب لها، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الناعم والمحدد بالكونتور الكراميل.

مكياج ذهبي ناعم من يارا النملة

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وعلى طريقة مدونة الجمال يارا النملة، يمكنك التألق في إفطارات رمضان هذا العام بمكياج ذهبي ناعم، يرتكز على ظلال العيون الذهبية الناعمة واللامعة فوق جفن العين العلوي، مع طبقات الماسكرا الخفيفة على الرموش، ومكياج البشرة اللامع والناعم المصقول بالبلاش المشرق على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه الغلوس الطبيعي لإبراز شكل الشفاه، هذا المكياج يناسب الكثيرات خاصة المحجبات في شهر رمضان المبارك.