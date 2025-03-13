أسوأ الأطباق على السحور.. تزيد العطش وتربك المعدة

القاهرة - سمر حسين - صحة

اختيار وجبة السحور مساءلة بالغة الأهمية، لضمان صيام صحي دون مشكلات جسدية خلال شهر رمضان، خاصة أن هناك بعض الأطعمة التي قد تتحول إلى كارثة صحية، إذ تؤدي إلى العطش، وتتسبب في اضطرابات الجهاز الهضمي، والشعور بالتعب خلال النهار، ويحذر خبراء التغذية من أن بعض الأطباق التي يفضلها البعض على السحور قد تكون سببًا رئيسيًا في الإرهاق والجفاف، ما يؤثر على الأداء البدني والتركيز طوال اليوم.

أسوأ الأطباق على السحور

تقول خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة شيماء خفاجي لـ«الوطن»، إن هناك بعض الأطباق لا يُفضل أن تكون من ضمن وجبات السحور، من بينها:

- الأطعمة المالحة «تزيد العطش»

تعتبر المخللات، الجبن المالح، واللحوم المصنعة، مثل اللانشون والسجق، من أسوأ الأطعمة على السحور، حيث تحتوي على كميات عالية من الصوديوم الذي يؤدي إلى احتباس السوائل والشعور بالعطش أثناء النهار.

- الأطعمة الدسمة «تسبب اضطرابات هضمية»

تناول المقليات والأطعمة المشبعة بالدهون مثل البطاطس المقلية والبرجر في السحور يرهق الجهاز الهضمي، ويزيد من الشعور بالخمول بعد الفجر، إذ تؤثر الأطعمة الدهنية سلبًا على وظائف الجهاز الهضمي خلال الصيام، وتزيد من خطر الحموضة وعسر الهضم.

- السكريات المفرطة «تجعلك جائعًا سريعًا»

يظن البعض أن تناول الحلويات والمخبوزات الغنية بالسكر في السحور، يمنحهم طاقة كافية للصيام، لكن الحقيقة أن هذه الأطعمة، تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر بالدم، يتبعه انخفاضا حادا، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع في وقت مبكر من اليوم.

- المشروبات الغازية «تزيد الجفاف»

رغم أن بعض الأشخاص يفضلون تناول المشروبات الغازية مع السحور، فإنها تحتوي على نسب عالية من الكافيين والسكر، ما يزيد من فقدان السوائل، ويؤدي إلى الجفاف أثناء الصيام.

- الكافيين «يقلل من الترطيب»

القهوة والشاي من المشروبات التي يعتمد عليها البعض في السحور، لكنها تؤدي إلى زيادة إدرار البول، ما يسبب فقدان السوائل ويجعل الجسم أكثر عرضة للجفاف خلال النهار، وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن الإكثار من الكافيين في السحور قد يؤدي إلى الصداع والإرهاق نتيجة فقدان السوائل.

- البروتينات الثقيلة «ترهق المعدة»

تناول اللحوم الحمراء بكميات كبيرة في السحور يحتاج إلى وقت طويل للهضم، ما قد يسبب اضطرابات معوية ويؤثر على النوم، خاصة إذا كان الطعام يحتوي على توابل حارة تزيد من تهيج المعدة.

- الخبز الأبيض «يزيد الجوع»

يفضل كثيرون تناول الخبز الأبيض أو الفينو في السحور، لكنه يفتقر إلى الألياف والبروتين، ما يجعله غير كافٍ لتوفير الشبع لفترة طويلة.

وجبة السحور مفتاح لصيام صحي

اختيار وجبة السحور بحكمة هو المفتاح لصيام صحي دون الشعور بالتعب أو العطش الشديد، وأوصت خبيرة التغذية العلاجية، بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين، مثل الشوفان، البيض، الفول، والفواكه الطازجة، لضمان الإحساس بالشبع والترطيب طوال النهار.