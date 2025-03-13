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الامارات | هدية لا تقدر بثمن

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما أجمل صحبة المسبحة، لاسيما في هذا الموسم الرمضاني الذي تصفو فيه النفوس، وتأنس بالذكر، ويُرطّب اللسان بترديد: سبحان الله، والحمد لله، وغيرهما مما تفيض به القلوب بإخلاص خلال هذا الشهر الفضيل، برفقة مسبحة طويلة ذات 99 حبة، أو حتى قصيرة بـ33، ملونة بالتواضع والرضا، لتدور بين الأصابع وتبعث في الروح حالة من السكينة والطمأنينة، أو حتى تتحول إلى ذكرى غالية، تحمل رائحة عزيز كانت ترتبط براحته، أو تصلح كهدية لا تقدر بثمن، لاسيما حينما تُنتقى من صانع ماهر، يحافظ على إرثها، ويجيد اختيار كل جزء فيها.. كما الحال هنا بسوق العرصة التراثي العريق في الشارقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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