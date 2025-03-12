كيف يساعد «الأسبرين» على محاربة السرطان؟.. دراسة بريطانية تكشف الفوائد

القاهرة - سمر حسين - صحة

توصلت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة كامبريدج البريطانية، إلى أن الأسبرين المعروف بخصائصه المُسكنة والمضادة للالتهابات، قد يساعد في محاربة السرطان.

الأسبرين يؤثر على الجهاز المناعي

وأوضحت الدراسة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية، أن الأسبرين يؤثر على الجهاز المناعي بطريقة تعزز من قدرته على مقاومة انتشار الأورام في الجسم، وأكد الباحثون أن التجارب التي أجريت على الفئران، أثبتت أن الأسبرين يعمل على تثبيط بروتين «ARHGEF1»، الذي يعوق نشاط الخلايا المناعية التائية المسؤولة عن مهاجمة الخلايا السرطانية.

وأوضحت الدراسة أن الأسبرين يعمل على تقليل إنتاج مادة ثرومبوكسان A2 (TXA2)، التي تُساعد في تنشيط بروتين ARHGEF1، ما يؤدي إلى تعطيل نشاط الخلايا التائية المناعية، وأظهرت التجارب أن الفئران التي تلقت جرعات منتظمة من الأسبرين، شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معدل انتشار الخلايا السرطانية مقارنة بتلك التي لم تحصل عليه، وفي هذا السياق، صرح الدكتور جون سميث، الباحث الرئيسي في الدراسة، بأن النتائج تعطي أملًا جديدًا في إمكانية استخدام الأسبرين لتعزيز الجهاز المناعي ضد السرطان، لكن لا يزال من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد فعاليته وسلامته في علاج البشر.

ما هي فوائد «الأسبرين»؟

- تعزيز استجابة الجهاز المناعي

يساعد الأسبرين على تحسين قدرة الخلايا التائية والتعرف على الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

تقليل انتشار الأورام

أظهرت الدراسة أن الفئران التي تناولت الأسبرين، سجلت انخفاضًا في معدل انتقال السرطان إلى الأعضاء الأخرى.

تقليل إنتاج البروتينات المثبطة للمناعة

الأسبرين يعمل على تقليل إنتاج البروتينات التي تعوق عمل الجهاز المناعي، ما يساعد الجسم في محاربة المرض بشكل أكثر فاعلية.

المخاطر المحتملة لاستخدام الأسبرين

وعلى الرغم من فوائده المحتملة، إلا أن الدكتور إسلام رشاد، أخصائي الجهاز الهضمي، حذر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من استخدام الأسبرين بجرعات عالية أو لفترات طويلة لأنه قد يؤدي إلى بعض المخاطر الصحية، منها:

- زيادة خطر نزيف الجهاز الهضمي، فيمكن أن يؤدي الأسبرين إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة خطر النزيف، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة.

- تأثيرات على تخثر الدم، فقد يسبب الأسبرين سيولة في الدم، ما يزيد من خطر النزيف الداخلي، خاصة لدى المرضى الذين يتناولون أدوية مميعة للدم.