ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على سكريات؟.. احذر هذه الأطعمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يهرع الكثيرون بعد ساعات الصيام الطويلة إلى تناول الحلويات لكسر صيامهم، غافلين عن تأثير ذلك على صحتهم، فماذا يحدث للجسم عند الإفطار على سكريات؟، فالإفطار على السكريات يؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم، ويحفز الجسم على إفراز كميات كبيرة من الإنسولين، وهو ما يعقبه انخفاض سريع في الطاقة، شعور بالخمول، ورغبة متزايدة في تناول المزيد من السكريات، كما أن هذه العادة قد تؤدي إلى مشكلات صحية طويلة المدى، مثل السمنة، اضطرابات الجهاز الهضمي، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على سكريات؟

عند تناول الحلويات على الريق، تمتص السكريات بسرعة في الدم، ما يرفع مستويات الجلوكوز بشكل مفاجئ، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، هذا يؤدي إلى تحفيز البنكرياس لإفراز كميات كبيرة من الإنسولين، ما قد يؤدي لاحقًا إلى انخفاض حاد في سكر الدم، والشعور بالإرهاق والخمول.

زيادة خطر الإصابة بالسكري والسمنة

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إلى أن الإفراط في تناول السكريات، خاصة عند الإفطار، قد يكون عاملًا رئيسيًا في زيادة معدلات السمنة والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما أن السكريات المكررة تزيد من مقاومة الإنسولين، ما يرفع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اضطرابات الجهاز الهضمي والخمول

وفي هذا السياق، يقول خبير التغذية العلاجية، دكتور محمد رحيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تناول السكريات على معدة فارغة يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وعسر الهضم، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة المفاجئ الذي يتسبب في الشعور بالخمول والرغبة في النوم بعد الإفطار مباشرة.

وأوصي خبير التغذية بالابتعاد عن الإفطار على السكريات واستبدالها بالتمر أو الفواكه الطازجة، التي تمنح الجسم طاقة تدريجية دون تأثيرات ضارة لضمان إفطار صحي، كما يُفضل تأخير تناول الحلويات إلى ما بعد الإفطار بساعتين على الأقل، لتجنب الارتفاع الحاد في سكر الدم وتداعياته الصحية.

ويوضح أن تناول السكريات بكثرة خاصة عند الإفطار، قد يؤدي إلى اضطرابات في مستوى السكر في الدم، ما يزيد من احتمالية الشعور بالجوع سريعًا بعد فترة وجيزة، كما يشير إلى أن العادات الغذائية الصحية تسهم في الحفاظ على نشاط الجسم واستقراره خلال ساعات الصيام.

ويضيف أن تناول وجبة متوازنة تحتوي على البروتينات، الألياف، والدهون الصحية يساعد في تحقيق الشبع لفترة أطول، ويقلل من الحاجة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام لاحقًا، كما ينصح بالإكثار من شرب الماء وتقليل المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من السكر، مثل العصائر المعلبة والمشروبات الغازية، لتجنب الشعور بالعطش والجفاف أثناء الصيام.