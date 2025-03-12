لإطلالة ناعمة في رمضان: مستحضرات مكياج بألوان ترابية الهادئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 11:53 صباحاً - في شهر رمضان المبارك، تسعى العديد من النساء للحصول على إطلالة طبيعية وهادئة تعكس أصالة هذا الشهر الفضيل. ولتحقيق ذلك، نقدم لك مستحضرات المكياج المستوحاة من الألوان الترابية الهادئة، تضفي على وجهك لمسة من الرقي والجمال من دون المبالغة. تتميز هذه المستحضرات بألوانها الهادئة والدافئة، مثل تدرجات البيج، البني، والذهبي، التي تمنح البشرة إشراقة ناعمة وطبيعية.

تجمع هذه المستحضرات بين البساطة والأناقة، مما يتيح لكِ الحصول على مظهر مكياج ناعم يناسب أجواء رمضان. سواء كنتِ تفضلين لمسة من البرونز على بشرتك أو تدرجات الألوان الخفيفة على العيون والشفاه، ستجدين في هذه المستحضرات ما يتناسب مع ذوقك ويعزز جمالك بأسلوب غير مبالغ فيه. فقد اخترنا لكِ مجموعة من أفضل مستحضرات المكياج التي تمزج بين الفخامة والبساطة لتمنحك إطلالة متجددة وأنيقة خلال شهر رمضان 2025.

كريم أساس من SurrealSkin Foundation من ميك آب باي ماريو Make Up by Mario

كريم أساسي من SurrealSkin Foundation من ميك آب باي ماريو Make Up by Mario

كريم SurrealSkin من ماريو هو كريم أساس خفيف يوفر الفرصة للبشرة لتتنفس، يعكس إشراقة البشرة بسهولة ويعززها بتغطية قابلة للتخصيص تدوم طويلاً. تتميز تركيبته السائلة بتوفير تغطية متوسطة يمكن زيادتها لتغطية كاملة أو تخفيفها حسب الحاجة.

يمتاز SurrealSkin بتركيبته التي توفر راحة تامة للبشرة وتتركها تتنفس بحرية. يتضمن مزيجًا نباتيًا من السكوالين النباتي وزيت بذور العنب، مما يساهم في ترطيب البشرة لمدة تصل إلى 12 ساعة. بفضل تقنية MoistureGrip، لا يسيل المنتج أو يجفف البشرة. كما توفر التدرجات المتنوعة للون البالغة 30 درجة مرونة في الاختيار، مما يزيل أي قلق بشأن اختيار اللون المناسب. كما يحتوي على نسبة منخفضة من مسحوق تعزيز لون البشرة الذي يمنح اللمسة النهائية المتألقة من دون أن يكون مرئيًا على الجلد.

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كونسلير Radiant Creamy Concealer من نارس Nars

كونسلير Radiant Creamy Concealer من نارس Nars

يعد Radiant Creamy Concealer من نارس خافي العيوب الكريمي المميز بفضل خصائصه متعددة الأغراض التي تعمل على إخفاء العيوب، وتخفيف مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتغطية الهالات السوداء وآثار التعب.

يعتبر هذا المنتج مثاليًا لجميع أنواع البشرة. يمتاز تركيبته الكريمية الخفيفة التي يمكن بناؤها من تغطية متوسطة إلى كاملة مع لمسة نهائية لامعة طبيعية. مكوناته النباتية النشطة توفر ترطيبًا رائعًا، كما تقلل الاحمرار وتقوي البشرة للمساعدة في الحفاظ على الرطوبة. بفضل مسحوق التوازن المعدني، يتم تصحيح العيوب بصريًا من دون أن يتم إخفاؤها، مما يعزز جمال البشرة الطبيعي.

بودرة للحواجب Goof Proof Brow Powder Easy Brow Filling Powder من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

بودرة للحواجب Goof Proof Brow Powder - Easy Brow-Filling Powder من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

Goof Proof Brow Powder من بنفت كوزمتكس هو مسحوق حواجب مضغوط سهل الاستخدام، وهو مثالي للمبتدئين والمحترفين على حد سواء. يتيح لك ملء المساحات الفارغة في الحواجب دون أي فوضى للحصول على حواجب طبيعية ومتمازجة.

يتميز المسحوق بتركيبته الحريرية التي تلتصق بالجلد والشعر لإعطاء الحواجب مظهرًا مميزًا وملمسًا ناعمًا. يتمتع بتركيبة قابلة للبناء والخلط، حيث يظل اللون ثابتًا طوال اليوم.

هايلايتر Demi'Glow Highlighter من فنتي بيوتي Fenty Beauty

هايلايتر Demi'Glow Highlighter من فنتي بيوتي Fenty Beauty

Demi'Glow Highlighter من فنتي بيوتي هو هايلايتر ناعم يوفر إشراقة منخفضة تتناسب مع كل درجة لون للبشرة. يتميز بتركيبة حريرية توفر لمسة نهائية طبيعية ومتألقة.

يمنح هذا الهايلايتر شعورًا خفيفًا على البشرة ويسهل تطبيقه بفضل تركيبته الخفيفة، التي تنساب بسلاسة لتضفي لمسة من التألق على البشرة دون جزيئات خشنة أو لامعة.

أحمر شفاه Dior Addict - Shine Lipstick من ديور بيوتي Dior Beauty

أحمر شفاه Dior Addict - Shine Lipstick من ديور بيوتي Dior Beauty

Dior Addict هو أحمر الشفاه اللامع من ديور، الذي أعيد ابتكاره في عبوة قابلة للتعبئة وفاخرة. يتكون من 90٪ من مكونات طبيعية المصدر، مما يضمن ترطيب الشفاه لمدة 24 ساعة ويترك لمسة لامعة لمدة 6 ساعات.

تتمتع هذه التركيبة الكريمية بالنعومة الفائقة، حيث تنساب على الشفاه لتوفر راحة فورية وترطيبًا طويل الأمد. تحتوي الصيغة على شمع الياسمين والزيوت النباتية التي تعزز الشفاه وتغلفها بلون مكثف، بينما تضيف العبوة الفاخرة لمسة من الأناقة بفضل شعار ديور المطبوع عليها.