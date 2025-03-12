تسريحات شعر طويل شبابية بأسلوب هنا الزاهد بطلة مسلسل "جوازة مشروعة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 مارس 2025 11:53 صباحاً - تلفت النجمة الشابة هنا الزاهد الأنظار بشعرها الأشقر الطويل والكثيف الذي يلهم الكثير من صاحبات الشعر الطويل تسريحات شعر عصرية، خاصة في شهر رمضان المبارك؛ للحصول على إطلالات جذابة تجمع بين البساطة والنعومة في إفطار وسحور رمضان.

وهنا الزاهد من النجمات اللواتي يحظين بشعبية كبيرة في الوسط الفني وذلك بسبب أدوارها التمثيلية الملفتة التي جعلتها من نجمات الصف الأول في الجيل الجديد، وهذا العام تلعب هنا الزاهد بطولة مسلسل "جوازة مشروعة" الرمضاني، لذا يمكنك من خلالها اختيار تسريحة الشعر المناسبة لذوقك على طريقتها التي تتنوع بين تسريحة ذيل الحصان وتسريحة الكعكة العشوائية، أو الشعر الكيرلي الطبيعي وغيرها من التسريحات المناسبة للشابات.

اختاري تسريحات شعر شبابية تلهمك في رمضان على طريقة هنا الزاهد بطلة مسلسل "جوازة مشروعة" من خلال الصور.

تسريحة ذيل الحصان بالشعر المالس

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إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، قد تعجبك تسريحة ذيل الحصان على طريقة هنا الزاهد التي تألقت في آخر إطلالاتها الجمالية بهذه التسريحة مع الشعر المالس الطويل والفرق الوسطي للغرة المسرحة مع الشعر، ونسقت معها مكياجاً برونزياً ناعماً أبرز ملامحها الجمالية وعينيها الخضراوين، هذه التسريحة تليق بك في كل المناسبات والأوقات.

تسريحة الشعر المالس الستريت

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وعلى طريقة النجمة هنا الزاهد يمكنك التألق بشعرك الطويل من خلال تسريحة الشعر المالس الستريت المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة الطويلة، كذلك يمكنك اعتماد مكياج ترابي فخم بلمسات برونزية جذابة في سحور رمضان لتكوني ملفتة في إفطارك، تناسب هذه التسريحة صاحبات الوجه الطويل والدائري.

تسريحة الشعر الويفي الكثيف

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ولمحبات تسريحة الشعر الويفي بالشعر الطويل التي تزيده حجماً وكثافة لشعرك، يمكنك اعتماد هذه التسريحة على غرار النجمة هنا الزاهد التي اعتمدتها في إحدى إطلالاتها الصيفية، وبدا شعرها الطويل بكثافة مذهلة مع الفرق الوسطي للغرة، وخصل الشعر البلاتينية التي تداخلت في قلب الشعر، وأعطته مزيجاً من الحيوية والحياة.

إليك أيضاً باقة أخرى من أجمل تسريحات شعر طويل للمناسبات... تألقي بها على طريقة النجمات

تسريحة الشعر نصف المرفوع بالكعكة

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وإذا كنت تفضلين تسريحة الشعر نصف المرفوع الطويل، ننصحك باختيار تسريحة هنا الزاهد في سهرات رمضان، حيث اعتمدت هذه التسريحة مع الكعكة الصغيرة أعلى الرأس، وخصل الغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه، وأبقت النصف الآخر من الشعر الويفي منسدلاً على الأكتاف، مع مكياج كلاسيكي ارتكز على صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر البارز.

تسريحة الكعكة العشوائية الضخمة

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وقد تليق بك أيضاً تسريحة الكعكة العشوائية الضخمة في إفطارات رمضان إذا كنت تفضلين الحصول على شعر طبيعي ناعم وبسيط، اتبعي أسلوب النجمة هنا الزاهد، واحصلي على تسريحة شعر شبابية بأسلوب عشوائي ناعم مع خصل من الشعر منسدلة على جانبي الوجه، هذه التسريحة تليق بالشابات وبصاحبات الشعر الطويل والكثيف.

تسريحة الشعر المموج المنسدل على الأكتاف

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ومن التسريحات التي تليق بشهر رمضان لصاحبات الشعر الطويل تسريحة الشعر المموج بأسلوب هنا الزاهد التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بهذه التسريحة مع الفرق الوسطي للغرة، وقد أبرزت من خلالها شعرها الكثيف والطويل ما زادها أنوثة ونعومة، ننصحك بهذه التسريحة التي تناسبك في إفطارات رمضان.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

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أما إذا كنت من محبات تسريحة ذيل الحصان المنخفضة التي تبرز جمالك في إفطارات رمضان؛ فاختاريها بأسلوب النجمة هنا الزاهد التي اعتمدتها في إحدى إطلالاتها بالشعر الويفي والفرق الوسطي للغرة الويفي مع مكياج أخضر سموكي مسحوب إلى خارج العين، تناسب هذه التسريحة كل الأوقات، وتلائم كل الأعمار خاصة الشابات وصاحبات الوجه الطويل.

ما رأيك أيضاً في اعتماد تسريحات للشعر الطويل من وحي النجمات

تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل بالفرق الجانبي

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ولإطلالة أنيقة وراقية في سهرات رمضان تناسب صاحبات الشعر الطويل والكثيف، يمكنك التألق على طريقة هنا الزاهد بتسريحة الشعر الكيرلي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة المرتفعة عن الجبين التي تبرز مكياجك الفخم وتزيدك تألقاً، كما أنها تمنحك مظهراً شبابياً عصرياً وعملياً في الوقت نفسه.

تسريحة الشعر المالس مع الغرة البف

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وفي حال كنت من محبات الغرة البف مع تسريحة الشعر المالس الستريت المنسدل على الأكتاف، ننصحك باعتماد هذه التسريحة الناعمة والشبابية على طريقة هنا الزاهد التي اختارتها بشعرها الطويل مع مكياج نيود جذاب لاقَ عليها كثيراً، تألقي في سهرات رمضان بهذه التسريحة وكوني ملفتة للأنظار.