إزاي تحافظي على ثقتك بنفسك؟.. 5 نصائح يجب اتباعها

القاهرة - سمر حسين - صحة

في عالم مليء بالتحديات والضغوط، قد تتأثر ثقة المرأة بنفسها بسبب عوامل اجتماعية أو نفسية أو حتى بيئية، لكن الثقة بالنفس ليست صفة فطرية فقط، بل يمكن تعزيزها وتطويرها مع الوقت من خلال الممارسات الصحيحة، ونستعرض أهم النصائح التي تساعدكِ في الحفاظ على ثقتك بنفسك، وتعزيز صورتك الذاتية، والتعامل مع المواقف الصعبة بثبات وثقة.

كيف تحافظين على ثقتك بنفسك؟.. نصائح لتعزيز الثقة بالنفس

الثقة بالنفس عنصر أساسي في نجاح أي امرأة، فهي تمنحها القوة لاتخاذ القرارات الصحيحة، وتساعدها في تحقيق أهدافها وبناء علاقات صحية، كما تجعلها أكثر قدرة على مواجهة النقد والتعامل مع التحديات بثبات، لكن كيف يمكن تعزيز هذه الثقة وتطويرها؟

أشارت منظمة اليونيسيف في تقرير سابق لها إلى أن هناك مجموعة من النصائح الفعّالة للحفاظ على ثقتكِ بنفسك وزيادتها من بينها:

- غيري طريقة تفكيرك

أفكارك تؤثر على مشاعرك وسلوكك، لذا حاولي استبدال الأفكار السلبية بأخرى إيجابية، بدلًا من التركيز على الأخطاء، فكري فيما تعلمته منها، ولا تقارني نفسك بالآخرين، فلكل شخص رحلته الفريدة، ركزي على نقاط قوتك وما حققتيه من إنجازات حتى لو كانت بسيطة.

- اهتمي بصحتك ومظهرك

الشعور بالراحة مع نفسك يبدأ من الداخل، عن طريق اتباع نمط حياة صحي، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول طعام متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، يساعد على تحسين حالتكِ النفسية، كما أن الاهتمام بمظهرك الشخصي يعزز ثقتك ويجعلك أكثر استعدادًا لمواجهة يومكِ بإيجابية.

- حددي أهدافًا واقعية

النجاح يبدأ بخطوات صغيرة، فلا تضغطي على نفسك بوضع أهداف كبيرة يصعب تحقيقها في وقت قصير، بل قسّمي أهدافك إلى مهام يومية أو أسبوعية قابلة للتنفيذ، فالاحتفال بالإنجازات الصغيرة سيمنحك دافعًا للاستمرار.

- تعاملي مع أشخاص إيجابيين

فالأشخاص الذين تقضين وقتك معهم يؤثرون على نظرتك لنفسك، اختاري من يدعمك، يشجعك، ويؤمن بقدراتكِ، وابتعدي عن الأشخاص السلبيين الذين يقللون من شأنك، وأحِطي نفسك بمن يلهمك ويدفعك للأمام.

- واجهي مخاوفك

الخوف قد يكون أكبر عائق أمام تقدمك، فبدلاً من تجنبه، حاولي مواجهته خطوة بخطوة، فكلما خرجت من منطقة راحتك وجرّبتِ أشياء جديدة، ستكتسبين المزيد من الثقة بنفسك.

- توقفي عن السعي للكمال

المثالية المفرطة قد تضعف ثقتك بنفسك، فتقبلي أنكِ إنسانة طبيعية، تخطئين وتتعلمين، بدلاً من السعي للكمال، ركزي على التطور المستمر والتحسن خطوة بخطوة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة صفاء حمودة، استشارية الطب النفسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجب على النساء التركيز على بناء ثقتهن بأنفسهن من الداخل دون الاعتماد على تأكيدات الآخرين أو المعايير المجتمعية المتغيرة، مؤكدة أن الثقة بالنفس تبدأ من تقدير الذات، وتجنب جلد النفس بسبب الأخطاء، بل اعتبارها فرصًا للتعلم والنمو.

كما شددت على أهمية التوازن بين العناية بالنفس من الخارج والداخل، مشيرة إلى أن الاهتمام بالمظهر لا يقل أهمية عن الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية، فالشعور بالراحة مع الذات يعزز الثقة ويؤثر إيجابيًا على العلاقات الاجتماعية.

وأضافت أنه من الضروري للمرأة أن تحيط نفسها بأشخاص إيجابيين وداعمين، وأن تتجنب العلاقات السامة التي تقلل من إحساسها بقيمتها، ونصحت بممارسة تمارين التأمل والاسترخاء لتقليل التوتر وتعزيز الإحساس بالاستقرار النفسي.

وأكدت أن بناء الثقة بالنفس عملية مستمرة تتطلب الصبر والممارسة، داعيةً النساء إلى عدم الخوف من خوض تجارب جديدة أو الفشل، فكل تجربة تضيف إلى شخصيتهن قوة وخبرة، فالثقة بالنفس ليست شيئًا يُكتسب في يوم وليلة، لكنها عادة تُبنى مع مرور الوقت، وكل خطوة صغيرة نحو تطوير ذاتك تساهم في تعزيز شعورك بالقوة والاستقلالية.