إزاي تحمي أولادك من مخاطر الإنترنت؟.. نصائح للرقابة الأبوية على الأبناء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبح الإنترنت جزءًا من حياة الأطفال اليومية، سواء للتعلم أو الترفيه، لكن مع هذه الفوائد تأتي مخاطر حقيقية، مثل التعرض لمحتوى غير مناسب، الاستغلال، أو التنمر الإلكتروني، ولهذا، على الآباء أن يكونوا على دراية بكيفية حماية أطفالهم من هذه المخاطر من خلال الرقابة الأبوية، واستخدام أدوات الحماية المناسبة، بالإضافة إلى بناء علاقة قائمة على الثقة والتوعية، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ وما هي أفضل الطرق لحماية الأطفال أثناء تصفحهم للإنترنت؟

كيفية حماية الأبناء من مخاطر الإنترنت

وأشار تقرير صادر عن اليونيسف إلى أن 80% من الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت معرضون لمخاطر مثل التنمر الإلكتروني، أو محاولات الاحتيال، أو مشاركة بياناتهم الشخصية دون وعي، وفي هذا السياق قالت الدكتور صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي للأطفال، إن الاستخدام غير المراقب للإنترنت قد يؤدي إلى مشاكل نفسية، مثل القلق والعزلة الاجتماعية، لذا، من الضروري أن يكون الأهل مدركين لهذه المخاطر ويتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية أبنائهم.

أدوات الرقابة الأبوية لحماية الأطفال

تتيح العديد من الأنظمة والبرامج إمكانية تفعيل الرقابة الأبوية لمتابعة نشاط الأطفال على الإنترنت، مثل:

تطبيقات الرقابة الأبوية، مثل Google Family Link و Qustodio لمراقبة المحتوى الذي يشاهده الطفل.

التحكم في وقت الشاشة، عبر ضبط أوقات معينة لاستخدام الأجهزة، مما يقلل من الإدمان الإلكتروني.

حجب المواقع غير المناسبة، من خلال إعدادات الأمان في المتصفح أو التطبيقات المخصصة.

التحدث مع الطفل عن الأمان الرقمي

الحديث مع الطفل بطريقة مباشرة ومبسطة عن مخاطر الإنترنت يعزز من وعيه وقدرته على حماية نفسه، ويمكن للأهل اتباع هذه الخطوات:

فتح حوار مفتوح، عن طريق تشجيع الطفل على مشاركة تجاربه على الإنترنت دون خوف.

تعريفه بالمخاطر، كشرح أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية مثل العنوان أو رقم الهاتف.

وضع قواعد واضحة، مثل تجنب التحدث مع الغرباء وعدم تحميل ملفات من مصادر غير موثوقة.

إعدادات الخصوصية على السوشيال ميديا

وتمثل إعدادات الخصوصية دورًا مهمًا في حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، لذا يجب التأكد من:

ضبط الحسابات لتكون خاصة، بحيث لا يتمكن الغرباء من الوصول إلى معلوماتهم.

إلغاء خاصية مشاركة الموقع لمنع تتبع الطفل.

مراجعة قائمة الأصدقاء والمتابعين دوريًا، وحذف أي حسابات مشبوهة.

ولضمان حماية الطفل من مخاطر الإنترنت، يجب تعزيز وعيه الإلكتروني عبر:

تعليمه كيفية التحقق من الأخبار المزيفة والمصادر الموثوقة.

توعيته بمخاطر التنمر الإلكتروني وطرق التعامل معه.

مشاركته في برامج تدريبية حول الأمان الرقمي والتكنولوجيا.

تُعد حماية الأطفال على الإنترنت تتطلب مشاركة فعالة من الأهل، من خلال الرقابة الذكية والتوجيه المستمر، مع منح الطفل الثقة في التعامل مع المواقف المختلفة.