«عشان تحافظ على نشاطك».. كيف تمارس الرياضة في رمضان دون إرهاق؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة الرياضة في رمضان ذات فوائد عديدة، لكن توقيتها يلعب دورًا مهمًا في تأثيرها على الجسم، لذلك أكدت وزارة الصحة المصرية، عبر منشور لها على «فيسبوك»، أن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو بعد الإفطار لتعويض السوائل والطاقة، وفي المقابل، يرى بعض الخبراء أن التمارين قبل الإفطار قد تكون مناسبة لمن لا يعانون من مشكلات صحية، مع ضرورة الحذر من الجفاف والإرهاق.

الرياضة في رمضان

وأوضحت وزارة الصحة أن ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعة أو ساعتين هو التوقيت الأمثل، إذ يكون الجسم قد استعاد جزءًا من طاقته، وتم تعويض السوائل التي فقدها خلال النهار، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يمارسون الرياضة يجب أن يكون تدريبهم في الصباح الباكر أو بعد وجبة الإفطار بساعتين على الأقل.

في هذا السياق، قال الدكتور أحمد علام أستشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن التمارين قبل الإفطار قد تكون خطيرة، لأنها ترفع خطر الإصابة بالجفاف أو حتى الجلطات الدموية، خاصة لكبار السن أو مرضى القلب والسكري، لكنه أوضح أن الأشخاص الأصحاء قد يستطيعون ممارسة الرياضة قبل الإفطار ولكن بحذر.

مخاطر الرياضة قبل الإفطار

وشدد خبير التغذية العلاجية على أن ممارسة التمارين الرياضية قبل الإفطار ليست مناسبة للجميع، محذرًا من أن فقدان الجسم للسوائل والطاقة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، ومن بين هذه المشكلات:

الإجهاد الشديد بسبب نقص السوائل.

انخفاض ضغط الدم الذي قد يؤدي إلى الشعور بالدوخة أو الإغماء.

التعرض للجلطات نتيجة فقدان الجسم للسوائل دون تعويضها.

وأشار إلى أن هذه المخاطر تزداد عند ممارسة التمارين في الجو الحار، حيث يزداد التعرق وفقدان الجسم للماء.

أنواع التمارين المناسبة في رمضان

وبحسب الخبراء، فإن ممارسة الرياضة في رمضان يجب أن تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، مثل:

المشي السريع، كي يساعد في تنشيط الجسم دون إجهاده.

التمارين السويدية، لأنها تحافظ على اللياقة دون تأثير سلبي على الجسم.

تمارين التمدد واليوجا، لتقلل التوتر وتساعد على الاسترخاء.

تدريبات القوة، فيفضل ممارستها بعد الإفطار للحفاظ على الكتلة العضلية.

تجنب الرياضة بعد السحور

حذر دكتور أحمد علام من ممارسة الرياضة بعد السحور مباشرة، لأن الجسم يكون في بداية يوم الصيام، ما قد يؤدي إلى الشعور بالإجهاد والجفاف خلال النهار، مشيرًا إلى تجنب التمارين العنيفة في هذه الفترة للحفاظ على طاقة الجسم خلال الصيام.