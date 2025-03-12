الامارات | «حديث المكتبات» يحتفي باليوم العالمي للشعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لرواد مكتباتها العامة، سلسلة من الجلسات النقاشية والورش، ضمن مبادرة «حديث المكتبات» التي تندرج تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة».

وسيتضمن برنامج «حديث المكتبات» أمسية «ليلة الشعر» التي ستنظمها الهيئة، بعد غد، في مكتبة الصفا احتفاءً باليوم العالمي للشعر، بمشاركة نخبة من الشعراء، وهم: أحمد العسم، أمل السهلاوي، نجاة الظاهري، دارين شبير، مصعب بيروتية.

كما ستشمل أجندة المبادرة جلسة «التحرير الأدبي.. ضرورة أم رفاهية»، بمكتبة الصفا في 11 أبريل المقبل.