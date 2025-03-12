الامارات | «الإمارات دبي الوطني» يطلق مسابقة رمضانية مع «فريج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاءً بشهر رمضان المبارك، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني مسابقة رمضانية تتضمن المسلسل الكرتوني الإماراتي الشهير «فريج».

وتهدف المسابقة إلى إشراك الجمهور وتسليته، مع تسليط الضوء على القيم والتقاليد الرمضانية، من خلال شخصياته المفضلة من مسلسل «فريج»، كما تتاح للمشاركين فرصة الفوز بمبلغ 10 آلاف درهم في المسابقة.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «يمثل شهر رمضان مناسبة لتعزيز القيم والمعاني الجميلة التي تجمعنا وتوحدنا، مثل اللطف والكرم والرحمة والتآزر، ونهدف من خلال هذه الحملة إلى تثقيف الناس وإلهامهم لتبني هذه المبادئ، وتعزيز فهمهم للمعنى الحقيقي للشهر الفضيل»، مضيفاً: «تساعدنا شخصيات (فريج) بخفة ظلها على إيصال هذه الرسالة بطريقة تفاعلية، وندعو الجميع إلى المشاركة للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة».

وتبث حلقات أسبوعية من المسلسل الكرتوني طوال الشهر الفضيل، وستتناول كل حلقة موضوعاً محدداً حول قِيَم مثل الكرم واللطف والتعاطف والاحترام، من خلال عادات مثل التبرع والتطوع والحد من هدر الطعام وغيرها، وفي نهاية كل حلقة ستتاح الفرصة للمشاهدين للإجابة عن سؤال يتعلق بموضوع الحلقة في قسم التعليقات أسفل الفيديو للحصول على فرصة الفوز.