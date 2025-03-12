الامارات | فعاليات تراثية و«فوازير» على شاطئ الحمرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت حديقة شاطئ الحمرية، أول من أمس، معرض بلدية الحمرية الأول، الهادف إلى استعراض الخدمات التي تقدمها البلدية للمجتمع، وإبراز دورها في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم المجتمعي.

وشاركت في فعاليات المعرض - الذي يأتي انسجاماً مع عام المجتمع - مختلف الأقسام والإدارات في بلدية الحمرية.

وقدم قسم الزراعة والحدائق مبادرة تعنى بتنفيذ «حدائق منزلية مجانية لكبار السن»، دعماً لفئة كبار المواطنين، وترسيخاً لقيم الاحترام والرعاية، إضافة إلى ورشة «المزارع الصغير»، التي تهدف إلى غرس مفاهيم الاستدامة والمسؤولية البيئية لدى الأجيال الناشئة.

وتضمن المعرض ورشة «المسجد المنير» التي هدفت إلى ترسيخ القيم الدينية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، بما يتماشى مع أحد محاور «عام المجتمع» المتعلقة بتعزيز الوعي الديني والثقافي في الشهر الفضيل. علاوة على ندوة «لأجل المجتمع»، التي تناولت أهمية الحفاظ على البيئة، ودور الأفراد في بناء مستقبل مستدام، تماشياً مع الأهداف الوطنية التي تعزز الاستدامة كأحد أركان مجتمع المستقبل.

وتم تقديم محاضرة على المسرح بعنوان «الأكل السليم في شهر رمضان»، وهي إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي خلال الشهر الفضيل.

وتضمنت الفعاليات ورشة بعنوان «هلال رمضان»، استمتع فيها الأطفال بتزيين هلال رمضان.

وعلى هامش المعرض، نظم نادي سيدات الشارقة – فرع الحمرية سوقاً رمضانياً لدعم ريادة الأعمال المحلية. كما شهد المعرض عروضاً فلكلورية من مختلف الثقافات، تأكيداً على قيم الانفتاح والتسامح والمحافظة على التراث، التي تشكل جزءاً من الهوية الوطنية لدولة الإمارات.

وتخلل المعرض العديد من العروض الترفيهية، والمسابقات المبتكرة، وفقرة «فوازير رمضان»، والألعاب التفاعلية للجمهور كباراً وصغاراً، بهدف تعزيز الروابط المجتمعية، وإدخال الفرح على قلوب المشاركين، إضافة إلى أركان متنوعة للمأكولات الشعبية والحلويات، وركن مخصص لألعاب الأطفال.

من جانبه، أكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار التفاعل مع أهداف «عام المجتمع»، الذي يركز على تمكين الأفراد، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وترسيخ الهوية الوطنية والانتماء.