الامارات | رمضان في دبي.. وجهات تستقبل الزوار بالفوانيس وأجواء الأيام الخوالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنبض وجهات دبي ومراكز التسوق في المدينة، خلال شهر رمضان المبارك، بالحياة والأجواء الاحتفالية عبر برنامج غني بالتجارب الثقافية وخيارات المأكولات اللامحدودة. ويبادر العديد من الوجهات هذا العام إلى دعوة الزوار للاستمتاع بعروض الأضواء المبهرة، وخيارات الإفطار والسحور والأنشطة الترفيهية الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويضيء «رمضان ريفلكشنز»، وهو عرض ضوئي ليلي ينظم بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وجهة السيف التراثية بصور خلابة مستوحاة من الشهر الفضيل. ويمكن للزوار التجول في شوارع هذه الوجهة المضاءة بالفوانيس والمليئة بالأسواق الشعبية على وقع أنغام العود والقانون، قبل اختيار المكان الأنسب المطل على خور دبي عند الغروب لتناول أشهى وجبات الإفطار والسحور.

ومع تقدم ساعات الليل، يتجول المسحراتي (بوطبيلة) في أرجاء هذه الوجهة، لتذكير الزوار بحلول موعد السحور، تماماً كما في الأيام الخوالي.

وتمتد العروض الضوئية شرقاً لتصل إلى «الخوانيج ووك»، إذ تجعل زينة الشهر الفضيل والأجواء المميزة من هذا المكان وجهة مثالية لقضاء الأمسيات الرمضانية. وتسهم الديكورات الخاصة التي تعكس جوهر هذا الشهر المبارك، والفوانيس الرمضانية التقليدية، والزينة على شكل هلال رمضان، في إضفاء أجواء تُشعر الزوار بالدفء في الأماكن الداخلية والخارجية في «الخوانيج ووك»، في حين تقدم المطاعم والمتاجر أفضل العروض خلال هذا الشهر. ويُعد «الخوانيج ووك» من الوجهات التي يتعين على كل من يبحث عن خيارات محلية أصلية التوجه إليه.

أما المدرج الخارجي في سوق مدينة جميرا، فيحتفي بحلول الشهر الفضيل من خلال رواية القصص التقليدية، وتنظيم العروض الثقافية والشعبية الحية، بمن في ذلك راقصو التنورة، وفن الخط العربي، والمزيد من الفعاليات التراثية المميزة حتى 23 الجاري.

ويُضاء المسرح في سوق مدينة جميرا في عطلة نهاية كل أسبوع من الساعة الثامنة إلى 11 مساءً، وهو الخيار المثالي لقضاء أوقات ممتعة بعد تناول وجبة الإفطار في أحد المطاعم الموجودة في هذه الوجهة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بالعروض التي تقدمها المطاعم والمقاهي والمتاجر في «بوكس بارك»، وتجربة طعام فريدة من نوعها في الوجهات غير التقليدية.

وتقدم وجهة «باي أڤينيو» تجارب ثقافية مميزة بدءاً من وقت الإفطار، بما في ذلك العروض الحية للعزف على العود وفن الحناء.

مكان مثالي

بالقرب من الشاطئ في «جي بي آر ذا ووك»، يمكن للأطفال خلال رمضان إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية من خلال ورش العمل الحرفية المخصّصة للشهر الفضيل. ويستطيع الزوّار الاستمتاع بعروض تقليدية حية ومتنقّلة للعزف على العود في كل أرجاء «ذا ووك»، والاحتفال بالشهر المبارك، مع تناول القهوة والتمر مجاناً. ويرتبط «ذا ووك» بجزيرة «بلوواترز دبي» عبر جسر للمشاة، إذ يمكن للزوّار الاستمتاع بالديكورات الخارجية الخلابة، والزينة الرمضانية المضيئة، وإطلالات جميلة على الواجهة البحرية التي تجعل من هذه الوجهة مكاناً مثالياً لتناول وجبات الإفطار مع العائلة والأصدقاء.

. عرض «رمضان ريفلكشنز» يضيء وجهة السيف التراثية بصور خلابة مستوحاة من الشهر الفضيل.

. المدرّج الخارجي في سوق مدينة جميرا يحتفي بالشهر الفضيل من خلال رواية القصص التقليدية.