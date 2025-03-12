الامارات | تناول الوجبات السريعة يعجّل بالشيخوخة البيولوجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة علمية أن تناول الوجبات السريعة والمأكولات غير الصحية والمشروبات الغنية بالسكريات، يعجل الشيخوخة البيولوجية التي ترتبط بالحالة الصحية للجسم، بصرف النظر عن العمر الفعلي للشخص.

وتشير الدراسات إلى أن العُمر البيولوجي للإنسان لا يتماشى دائماً مع السن الفعلية، بمعنى أن الأشخاص في السن ذاتها ربما يكونون قد بلغوا أعماراً متفاوتة من الناحية الخلوية والجسمانية.

وشملت الدراسة - التي أجراها باحثون من جامعة جيفاسكايلا الفنلندية - توائم تراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً، ما يسمح بدراسة التأثير الوراثي والجيني في العلاقة بين الوجبات الغذائية والسن البيولوجية للمتطوعين، وأثبتت الدراسة أن الاشتراك في الخلفية الوراثية نفسها لدى التوائم يمكن أن يساعد في تفسير العلاقة بين الغذاء والشيخوخة في السن المبكرة.